VANCOUVER, BC, le 25 nov. 2022 /CNW/ - La Garde côtière canadienne (GCC) joue un rôle essentiel dans la compréhension de nos océans, de leurs fonds marins et des effets des changements climatiques. C'est pourquoi fournir au personnel de la GCC les navires, dont il a besoin pour continuer à offrir ces services essentiels aux Canadiens dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, est une priorité pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui est une journée mémorable pour la GCC avec la cérémonie de pose de la quille du futur navire hauturier de sciences océanographiques (NHSO) construit au chantier naval Seaspan de Vancouver.

Traditionnellement, la pose de la quille marque le début de la construction d'un navire, avec la pose de la quille, une poutre de bois, qui sert de colonne vertébrale au navire. Au fur et à mesure que la construction navale se modernisait et que les navires tendaient à être construits sous forme de modules préfabriqués, la pose de la quille est restée un cérémonial important.

Dans le cadre de la cérémonie, Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne, accompagné de l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière, et de John McCarthy, président-directeur général du chantier naval Seaspan de Vancouver, a placé une pièce de monnaie du 60e anniversaire dans une entaille près de la quille, où elle restera pour la durée de vie du navire, en vue de lui porter chance ainsi qu'à son équipage.

Une fois livré, ce navire fournira au Canada la capacité scientifique nécessaire pour mieux comprendre nos océans et leurs effets sur les écosystèmes du monde. Comme tous les navires de la GCC, ce navire sera également équipé pour participer aux activités d'intervention environnementale et de recherche et sauvetage, au besoin.

Le futur NHSO est construit dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale du gouvernement du Canada. Ce nouveau navire remplacera le NGCC Hudson qui a été mis hors service plus tôt cette année.

Le navire hauturier de sciences océanographiques est le deuxième type de navire de la GCC construit par le chantier naval Seaspan de Vancouver, une étape cruciale dans le renouvellement de la flotte de la Garde côtière. Le navire océanographique permettra au gouvernement du Canada de mener, au cours des 30 prochaines années, des recherches scientifiques de pointe, qui contribueront à éclairer les décisions sur la protection de nos pêches, de nos océans et de nos zones côtières.

En tant que navire de recherche scientifique le plus moderne du Canada, le NHSO pourra accueillir jusqu'à 34 membres d'équipage et 26 scientifiques. Le NHSO sera équipé d'un matériel spécialisé comprenant plusieurs laboratoires secs et humides de pointe, une salle d'échantillonnage de l'eau de mer, un système scientifique d'eau de mer permettant d'étudier les niveaux d'oxygène, la température, et le taux de salinité, ainsi qu'une quille de sécurité et un ensemble de capteurs de pointe, permettant de recueilllir et d'analyser des données sur tout, de la vitesse des courants à l'acoustique sous-marine.

« Le jalon franchi aujourd'hui signifie que le personnel de la Garde côtière canadienne et les scientifiques de Pêches et Océans Canada peuvent à nouveau compter sur un équipement à la fine pointe de la technologie pour poursuivre leur travail essentiel au profit de tous les Canadiens. Le nouveau NHSO servira de plateforme principale pour l'océanographie, afin de nous aider à comprendre et à cartographier nos fonds marins, à protéger notre milieu marin et à restaurer la santé de nos océans. Félicitations aux travailleurs du chantier naval Seaspan de Vancouver, qui ont franchi cette étape importante dans la construction de ce nouveau navire. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La cérémonie d'aujourd'hui démontre à quel point notre gouvernement est déterminé à tirer parti de la science et de la recherche pour répondre aux changements climatiques, aux catastrophes naturelles, et à d'autres enjeux ayant une incidence directe sur les Canadiens, tout en veillant à ce que l'industrie canadienne de la construction navale continue d'offrir d'excellentes opportunités économiques aux Canadiens. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« La cérémonie de pose de la quille d'aujourd'hui célèbre une autre étape clé de notre engagement à fournir à la Garde côtière canadienne des navires modernes pour accomplir son important travail. On dit que les traditions liées à la quille de l'époque des navires en bois portent chance au navire pendant la construction. La construction du navire hauturier de sciences océanographiques démontre comment la Stratégie nationale de construction navale remplit son mandat visant à revitaliser l'industrie canadienne de la construction navale. »

L'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Grâce à notre partenariat avec le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, le chantier naval Seaspan est fier de contribuer à la souveraineté, à l'économie et à l'autosuffisance de notre pays. Avec ce navire hauturier de sciences océanographiques, nous progressons dans la construction de la troisième flotte de navires de la SNCN que Seaspan construira, et nous respectons notre engagement de rebâtir une industrie maritime forte au Canada. Aujourd'hui, l'étape de construction du navire reflète le dévouement et la résilience de tout le personnel talentueux et dévoué de Seaspan et de ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement partout au Canada. Je suis extrêmement fier de la façon dont nous avons pu continuer à avancer et à tenir nos engagements en dépit de la pandémie - en nous adaptant, en innovant et en appliquant les leçons tirées de notre culture d'amélioration continue. »

John McCarthy, président-directeur général, Chantier naval Seaspan

« Alors que les célébrations du 60e anniversaire de la Garde côtière canadienne sont toujours en cours, il me semble tout à fait opportun de procéder à la pose de la quille du futur navire hauturier de sciences océanographiques. Notre passé a été célébré tout au long de l'année, et aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir le NHSO voguer vers l'avenir prometteur des sciences océanographiques du Canada. Je suis très honoré et fier de représenter la Garde côtière canadienne dans le cadre de cet événement générationnel. Je souhaite bonne chance à toutes les personnes qui monteront à bord de ce navire à l'avenir. »

Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Le navire hauturier de sciences océanographiques devrait être livré en 2025 et sera en mesure de répondre aux besoins du gouvernement du Canada en matière de recherche scientifique océanographique pour les 30 prochaines années et plus.

sera en mesure de répondre aux besoins du gouvernement du en matière de recherche scientifique océanographique pour les 30 prochaines années et plus. Les espaces scientifiques du navire comprennent :

Un laboratoire polyvalent



Un laboratoire acoustique



Un laboratoire informatique



Un laboratoire chimique



Une zone d'échantillonnage de l'eau de mer



Un laboratoire de salinité



Une salle d'échantillonnage de l'océan



Une station d'observation des mammifères marins

L'équipement scientifique du navire comprend :

Un treuil océanographique



Un système de conductivité, température, profondeur (CTP) et un système de lancement et de récupération muni de câbles électriques (SLR)



Un système SLR de carottage



Une structure en A de poupe



Des grues principales et secondaires



Des mâts de chalutage



Des compresseurs sismiques



Une quille de sécurité et des sonars/capteurs



Un pont de travail modulaire

Au cours des trois prochaines années, le projet soutiendra plusieurs centaines d'emplois dans les chantiers navals ainsi que des centaines d'autres dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie maritime canadienne.

La Stratégie nationale de construction navale (SNCN) est le programme s'étendant sur plusieurs décennies du Canada , visant à renouveler la flotte fédérale et à créer des retombées économiques et des possibilités d'emploi dans tout le pays. Seaspan est le partenaire stratégique à long terme du Canada en matière de construction navale dans le cadre de la SNCN du pays. Des navires non destinés au combat y sont construits pour la Marine royale canadienne et la Garde côtière canadienne.

