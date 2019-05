EDMONTON, le 30 mai 2019 /CNW/ - Le 30 mai 2019, le Service correctionnel du Canada (SCC) a tenu une cérémonie de passation des pouvoirs à l'Établissement d'Edmonton pour femmes afin de souligner le départ de la Directrice Brigitte Bouchard, et l'entrée en fonction du nouveau Directeur Rob Campney.

La cérémonie de passation des pouvoirs fait valoir l'importance des responsabilités qui se rattachent au rôle de directeur d'établissement. Elle représente le transfert symbolique des responsabilités, des pouvoirs et des obligations d'un leader du domaine correctionnel à un autre.

La cérémonie de passation des pouvoirs est une tradition importante du SCC. Elle permet au nouveau dirigeant de réaffirmer son engagement à l'égard de la mission du SCC et de contribuer à la sécurité du public, des employés et des délinquants.

Faits en bref

L'Établissement d' Edmonton pour femmes a été construit en 1995 et est situé à Edmonton , en Alberta .

pour femmes a été construit en 1995 et est situé à , en . Il s'agit d'un établissement à sécurité niveaux de sécurité multiples qui peut accueillir jusqu'à 167 délinquantes.

Le SCC emploie environ 214 à l'Établissement d' Edmonton pour femmes.

pour femmes. L'Établissement d' Edmonton pour femmes offre des ressources et des programmes aux délinquantes, notamment notamment les programmes d'education, formation professionnelle, programmes correctionnels, autochtone et sociale.

Citations

« La cérémonie est un événement symbolique certes, mais elle représente, pour le dirigeant nouvellement nommé, un engagement à s'assurer que chaque décision prise respecte la mission du SCC, la primauté du droit et les droits des membres du personnel et des détenus », a rappelé France Gratton, Sous-commissaire de la région des Prairies du Service correctionnel du Canada. « Tout changement apporté à la direction se traduit par de nouvelles idées et de nouvelles possibilités d'amélioration et je suis très heureuse d'être parmi vous pour célébrer cet événement », a ajouté Mme Gratton.

