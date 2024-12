OTTAWA, ON, le 20 déc. 2024 /CNW/ - Alors que nous accueillons au Canada des joueurs de hockey du monde entier pour le Championnat du monde junior 2025 de l'IIHF, l'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, accueillera 26 nouveaux Canadiens originaires de 14 pays différents. La juge de la citoyenneté, Rania Sfeir, présidera la cérémonie, alors que les candidats prêteront le serment de citoyenneté lors de cette cérémonie spéciale organisée par Hockey Canada.

Date : Le lundi 23 décembre 2024

Heure : 15 h (HE)

La ministre sera rejoint par :

Glen Gower, conseiller municipal d'Ottawa pour le Quartier 6 Stittsville;

, conseiller municipal d' pour le Quartier 6 ; Gilbert Whiteduck, aîné;

Dean McIntosh, premier vice-président de la génération de revenus, de l'expérience client et de l'impact communautaire, à Hockey Canada;

Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa.

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias doivent s'inscrire à l'avance en communiquant leur nom, leur titre, leur adresse de courriel et leur média à Jeremy Knight, à l'adresse [email protected] , d'ici le dimanche 22 décembre, à 15 h (HE).

, d'ici le dimanche 22 décembre, à 15 h (HE). Les représentants des médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 14 h 45 (HE).

La photographie et la vidéo sont autorisées pendant la cérémonie.

