Les traumatismes coloniaux sont profondément enracinés et complexes, et touchent de nombreuses générations. En rapprochant le traitement de la maison grâce à un centre fondé sur les traditions et les pratiques inuites, la guérison peut commencer au sein de la communauté, des familles, des amis et des proches.

Aujourd'hui, Paul Irngaut, vice-président de Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI), Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, John Main, ministre de la santé du Nunavut, et Lori Idlout, députée du Nunavut, ont inauguré les travaux sur le futur site d'Aqqusariaq. Aqqusariaq est un centre de traitement et de rétablissement d'une valeur de 83,7 millions de dollars, financé à hauteur de 42,1 millions de dollars par le gouvernement du Canada et de 41,6 millions de dollars par le gouvernement du Nunavut. En outre, NTI a fourni 5 millions de dollars pour couvrir l'ensemble des coûts du projet et 11,8 millions de dollars par l'intermédiaire de la Makigiaqta Inuit Training Corporation pour former des conseillers inuits. Services aux Autochtones Canada fournira également un financement annuel de 9,7 millions de dollars pour couvrir les coûts de fonctionnement du centre.

Cet investissement historique répond à l'appel à l'action n° 21 de la Commission de vérité et réconciliation (CVR), qui demande au gouvernement fédéral de fournir un financement durable aux centres de guérison afin de remédier aux préjudices physiques, mentaux, émotionnels et spirituels causés par les pensionnats, en particulier au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Aqqusariaq, dont le nom a été choisi par le comité consultatif sur la culture et l'expérience vécue, l'équipe de développement d'Aqqusariaq et des experts de tout le territoire, est un terme inuktitut décrivant un sentier que l'on emprunte pour atteindre sa destination, et symbolise un parcours de rétablissement. La construction d'Aqqusariaq représente le renforcement des ressources en matière de bien-être mental et de toxicomanie sur le territoire, dans le cadre d'un système de traitement des toxicomanies et des traumatismes conçu par les Inuit.

Le centre proposera des interventions de traitement et de guérison axées sur la consommation de substances et sera centré sur les traumatismes dans le cadre des pratiques et des valeurs culturelles inuites. Les ressources supplémentaires comprennent des programmes communautaires offrant des camps de guérison sur le terrain et d'autres soutiens communautaires qui s'appuient sur les forces culturelles, ainsi que le développement d'une main-d'œuvre inuite pour fournir des interventions de traitement.

La préparation du chantier est déjà en cours, et la construction devrait commencer à l'automne 2023. Le centre de traitement et de rétablissement comprendra 24 lits, ainsi que des soins axés sur la communauté, y compris un traitement pour les femmes enceintes afin de prévenir les troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Il devrait être en grande partie achevé en décembre 2025.

« Avec Aqqusariaq, les Inuits auront une nouvelle occasion de guérir de l'impact des pensionnats et des traumatismes intergénérationnels en retrouvant un bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel. Grâce à l'accès à la terre et aux Aînés, à notre nourriture saine et aux services cliniques en inuktitut, Aqqusariaq aura le pouvoir d'améliorer la vie des Inuit pour les générations à venir. Après des années de planification, ce jour marque une étape importante dans la mise en place de programmes et de services de guérison conçus par et pour les Inuit. »

Paul Irngaut, vice-président

Nunavut Tunngavik Inc.

« Le ministère de la Santé s'est engagé à améliorer la santé mentale et le bien-être de tous les Nunavummiut grâce à une collaboration continue avec Nunavut Tunngavik Inc. et Services aux Autochtones Canada. Ce partenariat et la construction d'Aqqusariaq favoriseront des approches de soins adaptées à la culture et amélioreront les possibilités de traitement qui sont plus proches du domicile, dirigées par les Inuit et tenant compte des traumatismes. »

L'honorable John Main

Ministre de la Santé du Nunavut

« Avec les voix et les pratiques inuites au cœur de son approche, Aqqusariaq offrira un havre de paix près de chez soi pour les personnes en voie de guérison. Le centre de rétablissement fournira des ressources et des soins dirigés par les Inuit et axés sur la communauté pour les personnes de tout le Nunavut. Cet investissement répond à l'appel à l'action n° 21 de la Commission de vérité et réconciliation et réaffirme l'engagement du gouvernement fédéral à fournir un financement durable pour réparer les préjudices causés par les pensionnats. Grâce au leadership de NTI et en partenariat avec le gouvernement du Nunavut, je suis reconnaissant de franchir ensemble cette étape importante vers la réconciliation. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Pour améliorer le bien-être mental des Inuit, nous devons travailler ensemble pour faciliter l'accès à des soins efficaces, culturellement adaptés et plus proches du domicile. La construction d'Aqqusariaq est essentielle pour soutenir le bien-être des familles et des communautés qui cherchent un traitement pour les dépendances, les traumatismes et la guérison au Nunavut. Elle représente un engagement à favoriser une réponse communautaire à la santé mentale et à la toxicomanie qui respecte pleinement les pratiques culturelles et les valeurs sociétales des Inuit. »

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« J'ai commencé à m'impliquer dans ce genre de travail il y a de cela plusieurs années. Je sais que les besoins sont grands. Je suis reconnaissante que Aqqusiariaq va ouvrir dans les prochaines années. En attendant l'ouverture de ce centre, je rappelle aux Nunavummiut de faire appel à vos proches pour de l'amour, de l'appui, et du pardon. Travaillons tous ensemble pour freiner les impacts du traumatisme intergénérationnel. »

Lori Idlout

Députée du Nunavut

