GATINEAU, QC, le 25 mai 2023 /CNW/ - La cérémonie de passation du commandement tenue aujourd'hui au manège militaire de Salaberry, à Gatineau (Québec), marquait le transfert symbolique des pouvoirs de la commissaire sortante, Brenda Lucki, au nouveau commissaire, Mike Duheme.

« Je me sens très honoré et privilégié de devenir commissaire à ce moment précis de l'histoire de l'organisation », a déclaré le commissaire Duheme. « Guidés par ma lettre de mandat, nous avançons en période de changement et d'innovation. Nous sommes en train de construire une organisation moderne et inclusive, ce à quoi la population canadienne s'attend et ce qu'elle mérite. Les chances que la GRC doit saisir et les attentes qu'elle doit satisfaire sont on ne peut plus claires, et nous sommes prêts, ensemble, à relever le défi. »

« Je ne saurais être plus fier de diriger cette organisation », a-t-il ajouté. « L'ardeur au travail, le dévouement inlassable et la loyauté de nos employés sont des sources d'inspiration quotidiennes pour moi. »

L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique et un grand nombre d'employés de la GRC et de citoyens ont assisté à l'événement.

Pendant la cérémonie, l'orchestre de cornemuses et de tambours, des membres, des anciens et des employés de la GRC ont défilé en hommage au nouveau commissaire et à sa prédécesseure.

À propos de la cérémonie

C'est à l'occasion de cette cérémonie que le commissaire sortant remet à son successeur le bâton de commandement, qui contient le document officiel de passation du commandement. Ce bâton, symbole de l'autorité et de la responsabilité de maintien de l'ordre dont est investi le commissaire de la GRC, est exposé dans le bureau de ce dernier.

Information complémentaire :

Biographie du commissaire Duheme

Lettre de mandat du commissaire

Objets traditionnels et de cérémonie

Cérémonie d'assermentation de Mike Duheme à titre de 25e commissaire de la GRC

