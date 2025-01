MONTRÉAL, le 7 janv. 2025 /CNW/ - Centrix One, une entreprise au service des PME, et Boom CRM, spécialisée dans le secteur automobile, sont fières d'annoncer leur fusion officielle. En unissant leurs forces, les deux entreprises visent à relever l'un des plus grands défis de l'industrie des CRM : l'adoption par les utilisateurs. Avec plus de la moitié des implémentations de CRM qui n'atteignent pas les résultats escomptés, la nouvelle entité se concentre sur la création d'une solution CRM révolutionnaire propulsée par l'intelligence artificielle, axée sur l'expérience utilisateur, l'engagement et le succès des entreprises.

La nouvelle entreprise, désormais appelée Centrix One, lance une gamme de produits SaaS innovants, notamment :

Un CRM tout-en-un propulsé par l'IA : Conçu pour simplifier les processus, favoriser l'adoption et permettre aux équipes de se concentrer sur ce qui compte vraiment : bâtir des relations et conclure des ventes. Grâce à des capacités d'IA avancées, la solution s'adapte aux besoins des utilisateurs, et améliore la productivité.

Une solution complète d'automatisation marketing : Une panoplie d'outils pour les gestionnaires du marketing, facilitant la génération de prospects, la gestion de campagnes et la croissance des ventes.

En plus de cette fusion, Centrix One annonce la clôture d'une nouvelle ronde de financement auprès d'investisseurs privés. Ces ressources permettront d'accélérer l'innovation et de fournir des solutions de pointe aux petites et moyennes entreprises, ainsi que des solutions sur mesure pour des secteurs clés comme l'automobile et l'immobilier.

L'équipe de direction nouvellement formée reflète l'engagement de Centrix One envers l'innovation et la croissance :

Alain Paquin , président-directeur général : Un dirigeant chevronné dans le domaine des technologies, possédant une vaste expérience dans le développement et en mise en marché de solutions propulsées par l'IA.

Michael Orsoni , directeur de la technologie : Un leader visionnaire apportant une expertise technique et en intelligence artificielle pour stimuler l'innovation produit.

Dan Paisley , vice-président des ventes et du marketing : Fort de plus de 15 ans d'expérience, Dan a fait ses preuves en aidant des entreprises SaaS à croître et en alignant stratégies de vente et de marketing pour maximiser le succès.

« Cette fusion représente un moment charnière pour nous et nos clients, » a déclaré Alain Paquin, président-directeur général de Centrix One. « Nous ne créons pas simplement un CRM ; nous nous attaquons au problème fondamental de l'adoption en développant une solution que les équipes vont adorer utiliser. Grâce à l'IA et à un accent constant sur l'expérience utilisateur, nous donnons aux entreprises les moyens de prospérer. »

Michel Lozeau, président du conseil d'administration, a ajouté : « Centrix One incarne l'avenir des CRM. Cette fusion rassemble des talents et une vision exceptionnels, nous positionnant pour redéfinir l'industrie et offrir une valeur inégalée à nos clients. »

Grâce à son approche innovante et son équipe de direction expérimentée, Centrix One est prête à connaître une croissance significative. Les entreprises pourront bénéficier d'outils simplifiés, d'un gain de temps et d'un succès accru grâce à des technologies avancées.

Pour plus d'informations sur la fusion et les prochains lancements de produits, contactez Josée Rhéaume à l'adresse [email protected].

À propos de Centrix One

Centrix One est reconnue comme un acteur de confiance dans le domaine des CRM, offrant aux entreprises des outils pour gérer leurs relations clients et favoriser leur croissance grâce à des processus simplifiés et des interfaces intuitives.

À propos de Boom CRM

Boom CRM a été un joueur important dans la fourniture de solutions CRM adaptées aux besoins spécifiques des équipes de vente dans des marchés compétitifs, avec une spécialisation dans l'industrie automobile.

Ensemble, elles façonnent l'avenir des CRM.

www.centrix.one

SOURCE Centrix One

Contact médias : Josée Rhéaume, [email protected]