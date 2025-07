MONTRÉAL, le 10 juill. 2025 /CNW/ - À la suite de la fusion de Centrix One et Boom CRM, l'entreprise unifiée adopte le nom Cone et lance officiellement sa nouvelle plateforme CRM, entièrement repensée autour de l'intelligence artificielle.

Appuyée par un nouveau financement et une équipe chevronnée, Cone s'attaque au principal défi du secteur : l'adoption. Le nouveau système combine CRM, marketing automatisé et IA dans une interface simple et puissante -- que les utilisateurs auront réellement envie d'utiliser.

« C'est plus qu'un changement de nom -- c'est un nouveau départ, » affirme Alain Paquin, PDG. « Nous avons repensé l'expérience pour aider les équipes à croître plus vite, avec moins d'effort et plus d'impact. »

Avec des milliers de clients déjà en place et un assistant IA prévu pour l'automne, Cone redéfinit les attentes technologiques des PME.

Cone est une plateforme CRM et marketing simple et propulsée par l'IA. Pensée par une équipe canadienne proche des PME, Cone mise sur l'adoption, la simplicité et la croissance -- sans la complexité.

