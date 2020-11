Centres collégiaux de transfert de technologie - Québec investit 10,6 M$ dans les installations de recherche du Cégep André-Laurendeau

MONTRÉAL, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 10,6 millions de dollars au Cégep André-Laurendeau pour la construction d'un bâtiment certifié LEED et la rénovation de locaux qui accueilleront notamment ses deux centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT).

Le projet, d'une valeur de 13 millions de dollars, permettra de regrouper sous un même toit l'Institut d'innovation en logistique du Québec (InnovLOG), le Centre de technologie physique et photonique de Montréal (Optech), le Bureau de la recherche et de l'innovation ainsi que le Centre de documentation collégiale.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Misant sur la recherche et l'innovation pour le développement de ses activités, le Cégep André-Laurendeau manquait d'espace pour assurer la croissance de ses CCTT. En ajoutant un peu plus de 1 000 m2 à la superficie actuelle, les nouvelles infrastructures seront mieux adaptées à la nature des activités de recherche et à l'augmentation prévue de leur volume dans les années à venir.

« Les CCTT jouent un rôle essentiel dans le succès des entreprises québécoises qui souhaitent innover pour accroître leur productivité et leur compétitivité. Stimuler l'innovation, c'est l'une des principales avenues que notre gouvernement entend privilégier pour que l'économie du Québec retrouve son erre d'aller. L'investissement que nous annonçons aujourd'hui répond à cet objectif en permettant au Cégep André-Laurendeau de favoriser le recrutement de chercheurs et de faciliter ses partenariats avec des entreprises privées. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Je suis très fière que le gouvernement aide à propulser la croissance des CCTT du Cégep André-Laurendeau en finançant ce projet de construction et de rénovation. Les CCTT représentent un maillon essentiel dans la chaîne d'innovation québécoise, car ils aident des entreprises à intégrer de nouvelles technologies. En cette période de reprise économique, nous avons besoin de projets comme celui du Cégep André-Laurendeau pour stimuler l'économie de toute la métropole. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Québec compte 59 CCTT, qui contribuent tous au développement économique de leur région. En plus d'être au cœur de plusieurs innovations, ces organisations d'ordre collégial permettent de mieux arrimer les besoins de main-d'œuvre avec l'offre de formation spécialisée. Nous sommes heureux d'encourager le Cégep André-Laurendeau à faire rayonner son expertise dans les domaines de la logistique et de l'optique-photonique, et ce, au bénéfice de l'économie et des entreprises québécoises. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Pour le Cégep André-Laurendeau, cette subvention arrive à un très bon moment. Nous étions rendus à cette étape afin de maintenir la croissance de nos centres de recherche. Grâce à l'aide du ministère de l'Économie et de l'Innovation, nous aurons la chance de voir croître nos organisations qui sont vouées à la recherche. Les entreprises du Québec pourront aussi profiter de leur plein potentiel, car elles participeront ardemment à la relance économique dans ces secteurs stratégiques et à l'avancement des savoirs dans plusieurs domaines. »

Claude Roy, directeur général du Cégep André-Laurendeau et président des conseils d'administration d'Optech et d'InnovLOG

Établi dans l'arrondissement de LaSalle depuis 1976, le Cégep André-Laurendeau est aujourd'hui fréquenté par plus de 4 000 étudiants.

depuis 1976, le Cégep André-Laurendeau est aujourd'hui fréquenté par plus de 4 000 étudiants. InnovLOG est l'unique CCTT reconnu par le gouvernement du Québec dans le domaine de la logistique. Sa mission est d'augmenter la performance et la productivité des PME du Québec en renforçant les processus d'innovation liés à leurs chaînes logistiques.

Optech a pour mission de faire connaître les technologies relatives à l'optique-photonique et de contribuer à leur implantation dans les entreprises québécoises.

