Centre Rockland est heureux d'annoncer l'arrivée de IGA

MONTRÉAL, le 13 août 2019 /CNW Telbec/ - Centre Rockland annonce aujourd'hui l'arrivée prochaine de la bannière IGA. Le marché d'alimentation occupera l'espace sous la nouvelle aire de restauration du centre commercial, dans un local d'une superficie de plus de 35 000 pieds carrés. L'ouverture est prévue pour le printemps 2020.

La Cuisine, fruit de la revitalisation de la foire alimentaire complétée à l'automne 2018, bénéficie d'un fort achalandage. « Les consommateurs nous ont démontré leur volonté de magasiner, bien manger et s'amuser, le tout sous un même toit. Ajouter la bannière IGA à nos détaillants est une initiative naturelle permettant d'offrir une expérience renouvelée à notre clientèle, d'enrichir le mix détaillants et de poursuivre le redéveloppement de Rockland. » affirme Marie-Andrée Boutin, vice-présidente exécutive, Commerce de détail et développement, Cominar.

Sobeys est un détaillant alimentaire canadien, fière de travailler avec ses marchands afin de créer des projets pour mieux répondre aux besoins de la clientèle. C'est ainsi que l'ajout d'un supermarché IGA au Centre Rockland permettra aux consommateurs de bénéficier de produits de qualité, de profiter d'une gamme complète de services et surtout de vivre une expérience de magasinage.

PROFIL DE ROCKLAND

Rockland, propriété de Cominar, qui en assure également la gestion, est la destination urbaine aspirationnelle à Montréal. Rockland offre le meilleur de Montréal au niveau de la mode avec ses 160 boutiques incluant plusieurs marques prestigieuses, dont Marie Saint Pierre, Judith & Charles, Michael Kors, Stuart Weitzman, Massimo Dutti et, en exclusivité au Canada, Karen Millen. Le meilleur de la gastronomie avec une aire de restauration à l'avant-garde et qui propose plusieurs concepts novateurs et locaux. Une expérience-client revisitée avec des services de stylisme, emballage-cadeau magasinage avec nounou et plus encore. Un harmonieux contraste entre un design contemporain et des matériaux nobles, bénéficiant à la fois d'une notoriété exceptionnelle et d'une situation géographique privilégiée, Rockland offre aux visiteurs un environnement élégant, lumineux et accueillant. Rockland est un leader en matière de gestion écoresponsable; le centre détient la certification BOMA BEST Platine (niveau 4) ainsi que l'attestation ICI ON RECYCLE ! Niveau 3 « Performance », échelon Or.

