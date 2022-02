CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS - ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-LAURENT : LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION ANNONCE LA TENUE D'UNE ENQUÊTE

QUÉBEC, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Sur la base d'allégations portées à la connaissance du ministère de l'Éducation concernant le climat organisationnel et la présence de comportements pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves, le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, demande à la Direction des enquêtes du Ministère de mener une enquête.

Cette enquête administrative, déclenchée en vertu de l'article 478.3 de la Loi sur l'instruction publique, a pour objectif de dresser un portrait de la situation et de déterminer les actions à prendre, le cas échéant.

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys a offert toute sa collaboration au Ministère afin que cette enquête puisse être menée à bien. Le Ministère compte également sur la collaboration de toute l'équipe de l'école secondaire Saint-Laurent.

Citation

« Les allégations portées à l'attention du Ministère dans ce dossier sont préoccupantes et c'est pourquoi je n'ai pas tardé à mandater les équipes ministérielles pour enquêter. Il n'y a aucun compromis à faire sur la sécurité des élèves et du personnel au sein du réseau. Nos écoles doivent être en tout temps des milieux sains et sécuritaires. Tous doivent non seulement s'y sentir bien, mais également être en confiance. Comme ministre, il est de mon devoir de m'en assurer. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Faits saillants

Le 2 février 2022, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé à l'arrestation de trois entraîneurs d'équipes sportives à l'emploi de l'école secondaire Saint-Laurent , à Montréal, pour des infractions de nature sexuelle.

, à Montréal, pour des infractions de nature sexuelle. Pour ne pas nuire au processus en cours, aucun autre détail ne sera donné pour le moment.

