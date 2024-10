Centre de services de Drummondville La SAAQ dévoile le nouvel emplacement

QUÉBEC, le 2 oct. 2024 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) annonce que le Centre de services de Drummondville, actuellement situé au 80, rue Belleville, déménagera à l'été 2025 au 875, boulevard Lemire. Ce nouveau centre de services répondra mieux aux besoins croissants de la clientèle, grâce à des infrastructures modernes et adaptées. Il regroupera sous un même toit deux secteurs clés de l'organisation : l'accès sécuritaire au réseau routier et les services aux assurés.

Des services maintenus jusqu'à l'ouverture du nouveau centre

Photos de la maquette du nouveau Centre de service de Drummondville (Groupe CNW/Société de l'assurance automobile du Québec) Photos de la maquette du nouveau Centre de service de Drummondville (Groupe CNW/Société de l'assurance automobile du Québec) Photos de la maquette du nouveau Centre de service de Drummondville (Groupe CNW/Société de l'assurance automobile du Québec)

D'ici l'été 2025, le centre de services actuel de la rue Belleville continuera d'accueillir la clientèle. Tous les services habituels y seront offerts jusqu'à la fin du bail, prévue le 30 juin 2025.

Une expérience client renouvelée

Le nouveau centre de services, situé à environ 3,5 km du centre actuel, sera facilement accessible par l'autoroute 20 et l'autoroute 55. Avec ses 1 300 m², il occupera près de trois fois la superficie du centre actuel, ce qui permettra d'offrir des services mieux adaptés et plus efficaces.

À titre de nouveautés, notons que la clientèle pourra profiter d'un espace SAAQclic qui encouragera la transition vers les services numériques de la SAAQ et de trois zones dédiées à la sensibilisation à la sécurité routière. De plus, il y aura des espaces spécialement conçus pour les évaluations de conduite, notamment pour les motos et les véhicules lourds.

Une expérience employé améliorée

Ce nouveau centre de services s'inscrit dans une démarche de modernisation visant également à améliorer l'expérience employé. Les membres du personnel bénéficieront d'un environnement plus ergonomique et plus convivial, et plus propice à offrir un service à la clientèle de qualité.

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Source : saaq.gouv.qc.ca, Adresse exclusive pour les médias : saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/; Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541