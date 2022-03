CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE DE CARTIERVILLE : Ouverture de deux centres de la petite enfance (CPE) incluant 80 nouvelles places, dès l'automne 2022

« L'ajout de places en services de garde à la petite enfance permettra l'accès à des services éducatifs de qualité et abordables dans un secteur qui affiche une forte concentration de jeunes familles et de nouveaux arrivants. Ces deux CPE et les familles qui les fréquenteront pourront de plus bénéficier des activités et des services offerts par les organismes du centre culturel et communautaire de Cartierville dans lequel ils seront logés », a souligné Emilie Thuillier, mairesse d'Ahuntsic-Cartierville.

« Avec près de 450 enfants en attente d'une place en services de garde dans ce secteur, nous sommes heureux d'ouvrir notre deuxième installation de 80 places au centre culturel et communautaire de Cartierville. Cela permettra de répondre aux besoins des familles de ce quartier », a déclaré Isabelle Dunn, directrice générale du CPE Trois P'tits Tours. « D'autant que les enfants que nous accueillerons pourront vivre des expériences enrichissantes en ayant accès à diverses activités offertes par les organismes du centre ainsi qu'à un environnement stimulant ».

« Incorporé depuis 1978, notre CPE de 80 places est aussi agréé à titre de Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Nous relocalisons notre CPE à Cartierville afin de continuer à offrir nos services de garde éducatifs de qualité fondés sur l'approche d'apprentissage actif HighScope, a précisé la directrice générale du CPE Le Jardin des rêves inc., Nancy Pachal. « Nous croyons que tous les enfants ont le droit de vivre leur enfance dans un milieu sécuritaire, affectueux et favorisant leur apprentissage. Voilà pourquoi nous sommes fiers de faire partie de ce beau projet communautaire », a conclu Nancy Pachal.

Les locaux de ces deux CPE seront situés dans l'aile est du Centre qui accueillera aussi d'ici 2023, la friperie Cartier Émilie et la boutique Ville en vert. Le CPE Trois P'tits Tours logera au rez-de-chaussée tandis que les locaux du CPE Le jardin des rêves inc., seront situés au premier étage.

L'ouverture de ces deux centres de la petite enfance s'inscrit dans la première phase du centre culturel et communautaire de Cartierville, qui consiste à aménager des espaces communautaires et citoyens afin d'offrir à la population du secteur une foule de services.

À propos du centre culturel et communautaire de Cartierville

Né d'une démarche communautaire et citoyenne amorcée depuis plus d'une vingtaine d'années, ce projet innovant, réalisé par l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, en collaboration avec le milieu concerté, regroupera sous un même toit une dizaine d'organismes communautaires, des espaces citoyens et une multitude de services à vocation culturelle et sociale. Située au 12225-12227, rue Grenet, dans le district Bordeaux-Cartierville, cette nouvelle installation municipale, issue de la transformation d'un édifice appartenant aux Sœurs de la Providence, ouvrira ses portes d'ici l'automne 2022.

SOURCE Ville de Montreal - Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

Renseignements: Michèle Blais, Chargée de communication, Division des relations avec les citoyens, communication et développement durable, Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Tél. : 514 793-1119