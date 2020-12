Centre culturel et communautaire à Ville-Marie - Le toponyme autochtone Sanaaq pour un centre redessiné

MONTRÉAL, le 2 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et l'arrondissement de Ville-Marie sont fiers d'annoncer de nouvelles avancées dans le projet du centre culturel et communautaire situé dans le secteur de Peter-McGill. Après un processus de consultation, le toponyme autochtone Sanaaq a été retenu pour le futur centre. Aussi, l'équipe Architecture49 inc. / Pelletier de Fontenay / Atelier Zébulon Perron / CIMA+ a été sélectionnée par un jury d'experts comme lauréate du concours pluridisciplinaire d'architecture lancé en juin 2020.

« Sanaaq », symbole de création

Fidèle à l'esprit de ce futur centre dirigé avec la communauté (Community-led), l'arrondissement a mené un processus de consultation à travers ses deux grands partenaires que sont la Table de quartier Peter-McGill et la Table de concertation du quartier des Grands jardins pour le choix du nom du futur centre. Diverses propositions ont été soumises par les citoyens et le milieu, dont celle du Comité de toponymie autochtone de la Ville de Montréal, qui, au terme du processus, a retenu la proposition « Sanaaq ». Celle-ci a recueilli de nombreux avis favorables dans la communauté.

Ce choix s'inscrit dans l'esprit de la Réconciliation amorcée entre la Ville de Montréal et les peuples autochtones et dans la foulée du changement de nom de la rue Amherst renommée Atateken en 2019. La valorisation des cultures autochtones à travers sa programmation et ses collections et le lien créé avec la communauté inuite vivant dans le secteur seront les pierres angulaires du futur centre.

« Je me réjouis que l'on franchisse une étape clé vers la mise en place du centre Sanaaq, car il est primordial pour notre Administration de régler le déficit en équipement public dans le district de Peter McGill. Ce centre tant attendu sera le miroir d'un quartier où l'on retrouve une grande mixité culturelle, en offrant un lieu de vie formidable dans un esprit de création et de partage communautaire. Le nom de Sanaaq, dont je salue fièrement le choix, est si représentatif de toutes ces valeurs. C'est un nom inspirant et résolument bien choisi pour incarner l'inclusion, l'ouverture et le tissage de liens qui entourent le projet du futur centre », a déclaré la mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante.

Sanaaq est le titre et le nom de l'héroïne d'un roman inuit écrit dans les années 1950 en inuktitut par l'autrice Mitiarjuk Nappaaluk (1931-2007). La racine « sana », que l'on retrouve dans le nom Sanaaq , veut dire « fabriquer » et inclut, dans l'étymologie populaire, les sens de « créer, œuvrer, sculpter, travailler ». Plus largement, cela évoque l'idée d'une création, d'une œuvre d'art, de quelque chose qui a été construit, fait à la main. Ces éléments font de Sanaaq un nom adapté à l'esprit du lieu et à sa triple vocation de bibliothèque, de maison de la culture et d'espaces sociaux pour la communauté.

« Que la communauté de Peter McGill ait choisi le nom Sanaaq pour notre centre me rend particulièrement fière. En rendant hommage aux femmes ainsi qu'au processus de réconciliation avec les communautés autochtones à Montréal, il incarnera un lieu rassembleur et inclusif », a déclaré la conseillère de la Ville du district de Peter-McGill, Cathy Wong.

Un projet lauréat en accord avec l'esprit du lieu

L'équipe composée d'Architecture49 inc. / Pelletier de Fontenay / Atelier Zébulon Perron / CIMA+ a été retenue par un jury d'experts le 19 novembre dernier comme équipe lauréate du concours d'architecture pluridisciplinaire pour l'aménagement intérieur du centre Sanaaq.

Selon le jury, l'architecture intérieure proposée par l'équipe est conçue comme un archipel, avec une constellation d'espaces différents (agora, salle de spectacles, café, laboratoire culinaire, salle d'expositions, espace famille, laboratoire musical et bibliothèque). Le centre sera très enveloppant et chaleureux dès l'entrée, grâce entre autres à la présence généreuse de bois issu du sol canadien et de végétaux. Les écrans numériques à l'intérieur feront écho à la mission technologique du centre alors qu'un nuage technologique et sonore ajoutera une part immersive et multisensorielle aux signatures du lieu.

« Le nom choisi pour le nouveau centre culturel symbolise bien la richesse de la culture inuite, mais également le besoin de reconnaître dans l'espace public sa contribution au paysage culturel québécois. Je suis heureuse que l'on ait, grâce à l'Entente de développement culturel conclue avec la Ville de Montréal, franchi avec brio les étapes d'un concours d'architecture pour ce projet tourné vers la qualité de vie dans l'arrondissement de Ville-Marie. La création d'un design harmonieux et avant-gardiste pour un lieu qui permettra aux citoyennes et aux citoyens de faire des découvertes culturelles est un objectif que j'encourage personnellement. Ce désir de beauté dans nos centres urbains, de l'incarnation de la culture dans nos communautés et le développement durable, est digne de Montréal, reconnue par l'UNESCO comme ville de design », a déclaré la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy.

«Après l'avoir rêvé et imaginé ensemble pendant des années, c'est avec un grand enthousiasme que la Table de quartier Peter-McGill et ses membres accueillent ce projet de centre communautaire et culturel. L'arrivée du Centre Sanaaq comblera les besoins criants en espaces de rassemblement pour les résident.e.s et groupes du centre-ville en alliant loisirs, culture et services à la population. Nous saluons la précieuse contribution de notre communauté dynamique et engagée à ce projet ainsi que les efforts déployés par l'Arrondissement de Ville-Marie et la Ville de Montréal pour faire advenir ce bien collectif», mentionne Stéphane Febbrari, directeur de la Table de quartier Peter-McGill.

Les trois autres finalistes sont :

EVOQ Architecture en collaboration avec 2Architectures + Humà Design+ Architecture + BPA

Atelier Big City et Rayside Labossière Architectes avec Jean de Lessard Design, EXP et Geniex

Chevalier Morales + Pageau Morel + GeniMac

Consultez les propositions des finalistes.

La Ville de Montréal et l'arrondissement de Ville-Marie œuvrent depuis 2015 à l'élaboration du centre Sanaaq qui regroupera dans un même lieu une bibliothèque, une maison de la culture et des espaces sociaux destinés à l'ensemble de la communauté pour des activités d'apprentissage, de création et de loisirs. Le centre est intégré à un projet d'envergure composé de tours résidentielles et commerciales permettant de requalifier le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants.

