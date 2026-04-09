BANGKOK, 9 avril 2026 /CNW/ - Central Pattana Plc, le plus important promoteur immobilier dirigé par le commerce de détail en Thaïlande, annonce qu'il investira 110 milliards THB (environ trois milliards USD) entre 2026 et 2030 pour étendre les projets de développement à usages multiples à l'échelle nationale, se positionnant de manière à capter la croissance à long terme de l'urbanisation et de la consommation intérieure.

Central Pattana, le principal promoteur à usages multiples dirigé par le commerce de détail en Thaïlande, façonne les villes de l'avenir de la Thaïlande grâce à un investissement de trois milliards de dollars. (PRNewsfoto/CENTRAL PATTANA)

L'investissement se concentrera sur des projets à grande échelle à usage mixte dirigés par la vente au détail, intégrant des espaces commerciaux, résidentiels, de bureaux et publics afin de créer de nouveaux quartiers économiques et d'améliorer la connectivité urbaine dans le cadre de la stratégie « Écosystème tournée vers l'avenir » de l'entreprise.

« Notre modèle continue de générer un trafic durable, des ventes aux locataires et de la valeur à long terme des actifs, tout en contribuant à des écosystèmes économiques plus vastes », déclare Wallaya Chirathivat, CEO.

Un élément clé du plan est l'expansion de l'écosystème commercial de Bangkok dans les quartiers d'affaires centraux établis et émergents. Il s'agit notamment du CBD Super Core de Bangkok, ancré par CentralwOrld et Central Park à Silom-Rama IV, ainsi que de nouveaux projets dans Rama 9 et le corridor Ladprao-Phahonyothin, qui est en cours de développement pour devenir un nouveau quartier nord de Bangkok.

Le projet phare de la société « City of the Future », situé dans une zone satellite du nord de Bangkok, s'étendra sur environ 297 acres, ce qui en fait le plus grand développement de son portefeuille. Le projet est conçu en fonction de la durabilité, des espaces verts et de l'aménagement urbain piétonnier, conformément aux normes mondiales d'habitabilité. En dehors de Bangkok, Central Pattana prévoit une expansion dans des centres de croissance régionaux clés, dont Nonthaburi et Khon Kaen, pour soutenir le développement économique décentralisé.

Central Pattana exploite actuellement 142 projets à l'échelle nationale, attirant plus de 510 millions de visites par an. L'entreprise vise à faire passer ses projets de développement à usages multiples à 33 projets d'ici 2030, en soutenant plus de 1,5 million d'emplois. L'entreprise s'attend à ce que les projets stimulent la croissance des revenus récurrents à long terme, soutenue par un achalandage soutenu et des ventes aux locataires dans l'ensemble de son portefeuille. Cette annonce intervient alors que Central Pattana marque son 45e anniversaire, renforçant son rôle de moteur clé du secteur privé dans la prochaine phase de développement urbain et économique de la Thaïlande.

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SOURCE CENTRAL PATTANA

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