BANGKOK, le 6 janv. 2026 /CNW/ - Des feux d'artifice ont illuminé le ciel de Bangkok. Des drones ont illuminé le ciel nocturne. Une foule immense a rempli le district de Ratchaprasong alors que la ville a célébré le compte à rebours ensemble.

À minuit, centralwOrld Bangkok Countdown 2026: The Original - A Tribute to Love a transformé le cœur de la capitale thaïlandaise en une scène mondiale, renforçant ainsi la réputation de centralwOrld en tant que "Times Square de l'Asie".

La Thaïlande célèbre le Nouvel An à Central World, le "Times Square de l'Asie", à Bangkok (PRNewsfoto/CENTRAL PATTANA) La Thaïlande célèbre le Nouvel An à Central World, le "Times Square de l'Asie", à Bangkok (PRNewsfoto/CENTRAL PATTANA)

Plus de 350 000 personnes, y compris des visiteurs internationaux, se sont rassemblées au point de rencontre le plus emblématique de la ville pour accueillir la nouvelle année, transformant l'un des quartiers urbains les plus animés d'Asie du Sud-Est en un moment de célébration collective, retransmis partout dans le pays.

Organisé par Central Pattana plc, le plus important promoteur immobilier axé sur le commerce de détail en Thaïlande, l'événement a offert un spectacle de compte à rebours grandiose créé entièrement par une équipe de production 100 % thaïlandaise. De l'architecture scénique à la conception de l'éclairage en passant par les systèmes audio et les visuels immersifs, la production a souligné la capacité croissante de la Thaïlande à offrir des expériences de divertissement de niveau mondial.

L'élément visuel central de la nuit était le plus long spectacle de feux d'artifice urbain de Thaïlande, lancé au cœur de Bangkok et combiné pour la première fois à un spectacle de drones, synchronisé avec le vaste écran numérique panOramix couvrant le district de Ratchaprasong. Le spectacle coordonné a créé une expérience de compte à rebours unifiée à l'échelle de la ville, à la fois sur le terrain et grâce à des diffusions en direct à l'échelle nationale.

La musique est restée au cœur de la célébration, alors que centralwOrld a présenté un "World's Music Festival" continu mettant en vedette les plus grands artistes thaïlandais de T-Pop. Toutes les représentations ont été produites exclusivement pour la scène du compte à rebours à centralwOrld, l'événement marquant également la toute première apparition de Butter Bear, personnage viral thaïlandais, lors d'un compte à rebours.

La célébration a été organisée grâce à la coopération entre des partenaires des secteurs public et privé, reflétant un effort coordonné pour positionner Bangkok comme une destination mondiale pour le Nouvel An. Au-delà de la capitale, les festivités se sont étendues à l'échelle nationale à travers le Thailand Countdown 2026, animant les centres commerciaux Central dans plusieurs provinces clés.

Avec son envergure, son ambition visuelle et son attrait durable auprès du public, le centralwOrld Bangkok Countdown 2026 a une fois de plus affirmé son leadership en tant que référence de premier plan en Thaïlande pour le décompte du Nouvel An, solidement positionné aux côtés des comptes à rebours urbains les plus emblématiques du monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2854284/countdown.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2854285/countdown2.jpg

SOURCE CENTRAL PATTANA

Pour plus d'informations, contactez : Service des relations publiques, Central Pattana Public Company Limited, Tatthep (Aum), Tél. : 092-414-9542 | Courriel : [email protected], Ninasreen (Memee), Tél. : 082-426-3914 | Courriel : [email protected]