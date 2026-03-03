PHUKET, Thaïlande, le 3 mars 2026 /CNW/ - Central Pattana Plc, la branche immobilière centrée sur l'offre de détail de Central Group (conglomérat multiformat de vente au détail, d'immobilier et d'hôtellerie présent dans toute l'Asie et l'Europe) a annoncé un agrandissement d'environ 836 millions de dollars US de Central Phuket, soulignant le changement structurel de Phuket en vue de devenir un centre mondial de vie et d'investissement de luxe.

Central Phuket inaugure un projet d'agrandissement de 836 millions de dollars US visant à transformer Phuket en un centre mondial d'investissement et de vie de luxe. (PRNewsfoto/CENTRAL PATTANA)

L'agrandissement augmentera la surface totale du projet à usage mixte de 40 %, pour atteindre environ 500 000 mètres carrés. L'achèvement des travaux est prévu pour 2028.

Établi depuis longtemps comme le point d'ancrage commercial de Phuket, Central Phuket fonctionne au cœur de l'économie commerciale de l'île sur 44 acres depuis plus de vingt ans. Ce nouvel investissement est le signe d'une transition urbaine plus large : d'un marché de villégiature axé sur le tourisme à une économie côtière fonctionnant toute l'année, soutenue par des résidents de long séjour, des personnes fortunées, des acheteurs de résidences secondaires et des flux croissants de capitaux internationaux.

L'élément central de cet agrandissement est le plus grand centre culinaire de Phuket développé en dehors de Bangkok, qui s'étend sur plus de 20 000 mètres carrés. Le projet introduira des concepts de restauration internationale haut de gamme et des restaurants reconnus par le guide Michelin, ce qui renforcera encore le positionnement de l'île en tant que lieu de vie mondial.

Le développement comprend trois éléments principaux :

Central Phuket Floresta doublera sa superficie au sol pour le secteur du luxe d'ici le quatrième trimestre 2026, en consolidant les boutiques de luxe phares et les concepts de marques exclusives dans ce qui est en train de devenir le quartier de luxe du centre-ville de Phuket. Central Phuket Festival, dont l'achèvement est prévu pour le premier trimestre 2028, abritera plus de 250 marques de mode et d'accessoires, dont le plus grand magasin phare ZARA d'Asie du Sud-Est, ainsi que ALO, COS, H&M, LULULEMON, ORLEBAR BROWN et UNIQLO, positionnant Phuket comme un point d'entrée de plus en plus stratégique pour les marques mondiales qui s'implantent en Thaïlande. Une zone d'attractions de 5,5 acres, prévue pour le troisième trimestre 2028, prévoit une salle totalement dévolue au divertissement et à la culture en vue d'attirer les touristes du monde entier.

Central Pattana positionne le projet non seulement comme un développement commercial, mais aussi comme une infrastructure urbaine de base participant à la formation du centre-ville de Phuket. Soutenu par l'élargissement de l'offre résidentielle et l'amélioration des capacités aéroportuaires, Central Phuket devrait fonctionner comme un écosystème de luxe intégré où les marques mondiales seront présentes et où le capital institutionnel sera consolidé.

D'ici 2028, ce projet devrait être au cœur de l'émergence de Phuket en tant qu'économie côtière de luxe compétitive à l'échelle mondiale.

