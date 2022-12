MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DU CAP-BRETON, NS, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney--Victoria, Amanda McDougall, mairesse de la municipalité régionale du Cap‑Breton, et Lynne McCarron, directrice générale de Centraide Cap-Breton, ont annoncé un financement conjoint de plus de 1,3 million de dollars pour offrir les services de Transit Cape Breton aux régions rurales mal desservies à travers la municipalité régionale du Cap-Breton (MRCB).

Grâce à ce financement, Centraide Cap-Breton fera l'acquisition d'un minibus et d'un autobus standard, et installera cinq abribus dans les régions rurales de la MRCB. Ces nouveaux véhicules et abribus viendront ajouter au réseau de transport en commun existant dans la MRCB et les collectivités voisines, permettant aux résidents, dont bon nombre sont des personnes à faible revenu et des personnes âgées, d'accéder à des possibilités d'éducation, de se rendre au travail, de participer à des activités sociales et d'accomplir leurs activités quotidiennes.

Le gouvernement du Canada investit 473 862 $ dans ce projet. La municipalité régionale du Cap-Breton fournit 653 859 $ et Centraide Cap-Breton fournit 174 479 $.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« L'annonce d'aujourd'hui concernant l'achat de nouveaux autobus et l'installation de cinq abribus pour Centraide Cap-Breton permettra aux résidents des régions rurales de bénéficier de meilleures options de transport en commun pour se rendre dans les collectivités voisines et avoir accès aux programmes et services essentiels. Cet investissement permettra de mieux relier les Néo-Écossais qui vivent en milieu rural. »

Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney--Victoria, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le transport constitue un élément essentiel de la vie quotidienne. Il permet aux gens de se rendent à l'école et au travail. Il leur permet aussi d'avoir accès aux soins de santé, de participer à des rencontres sociales et il est crucial pour bâtir des collectivités accessibles et inclusives. Nous sommes extrêmement reconnaissants du partenariat de longue date entre la municipalité régionale du Cap-Breton et Centraide Cap-Breton, qui a donné lieu à cet important investissement dans le réseau de CBRM Transit. En investissant dans notre réseau de transport en commun, nous sommes en mesure de relier davantage de collectivités et de résidents au sein de la MRCB. »

Amanda McDougall, mairesse de la municipalité régionale du Cap-Breton

« Nous sommes ravis de l'annonce de financement effectuée aujourd'hui par le ministre Battiste dans le but de renforcer les infrastructures de transport en commun pour les résidents des collectivités rurales de la municipalité régionale du Cap-Breton (MRCB). Cet investissement en infrastructure viendra compléter le travail que nous avons fait pour fournir de meilleures options de transport aux personnes vulnérables de la collectivité. Au cours des deux dernières années, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la MRCB, Transit Cape Breton, Cape Breton Partnership, le District 11, Common Good Solutions et la province de la Nouvelle‑Écosse à un programme pilote de transport visant à soutenir les personnes à faible revenu et à favoriser l'inclusion sociale. Les investissements dans les infrastructures de transport en commun nous permettent de continuer à travailler pour offrir des options de transport viables à tous les membres de la collectivité. »

Lynne McCarron, directrice générale de Centraide Cap-Breton

Faits en bref

Le financement du gouvernement du Canada provient du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural.

provient du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural, qui fait partie du Fonds permanent pour le transport en commun, prévoit 250 millions de dollars sur 5 ans pour aider les Canadiens des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement dans leur collectivité. Il soutient l'élaboration de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. En février 2021, le premier ministre a annoncé un financement de près de 15 milliards de dollars pour de nouveaux projets d'infrastructure de transport en commun au cours des huit prochaines années, dont 3 milliards de dollars par année à compter de 2026‑2027.

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail qu'effectue le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

