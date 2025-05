WINNIPEG, MB, le 1er mai 2025 /CNW/ - Intelli-feuMC Canada a le plaisir d'annoncer que la Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt sera de retour le samedi 3 mai 2025, avec le plus grand nombre d'événements communautaires prévus depuis la création du programme! Cet événement national encourage les quartiers de tout le pays à s'unir pour réduire le risque d'incendie de forêt dans leurs collectivités, un projet à la fois.

Grâce au soutien continu de Co-operators, de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) et des agences de lutte contre les incendies de forêt du Canada, les gens ont été invités à demander une bourse de 500 $ pour aider à mettre en œuvre les principes Intelli-feu dans leur collectivité et à réduire le risque commun d'incendie de forêt.

La popularité du programme ne cesse de croître!

Pour sa dixième année d'existence, Intelli-feu Canada a reçu un nombre record de soumissions et a financé le plus grand nombre d'événements de son histoire, ce qui témoigne d'une volonté croissante de la population canadienne à se préparer aux incendies de forêt. En 2024, 381 collectivités de toutes les provinces et de deux territoires ont reçu du financement. En 2025, Intelli-feu Canada a reçu un nombre record de 466 soumissions, ce qui a permis à 404 collectivités d'obtenir un financement pour organiser des événements de préparation entre mai et octobre.

« Chaque année, nous constatons que de plus en plus de collectivités se mobilisent et agissent, et c'est là tout l'intérêt de la Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt. La réduction des risques n'est pas le seul objectif. Il faut aussi construire des quartiers plus soudés et plus résistants, prêts à affronter ensemble les risques d'incendies de forêt », a affirmé Lisa Walker, directrice de la résilience et des partenariats au Centre interservices des feux de forêt du Canada.

« En tant que coopérative et assureur, nous avons pour mission de protéger nos collectivités, ce qui nécessite un partenariat dans lequel les compagnies d'assurance, les services d'urgence, les propriétaires, ainsi que les dirigeants et dirigeantes des collectivités jouent un rôle crucial », a expliqué Maya Milardovic, vice-présidente associée aux relations gouvernementales de Co-operators. « À l'occasion du dixième anniversaire de la Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt, nous constatons avec fierté que les collectivités du pays y participent en grand nombre. »

Que ce soit en retirant les débris inflammables des structures ou en organisant des événements éducatifs Intelli-feu, par exemple, des anciens et anciennes bénéficiaires ont trouvé des moyens créatifs de renforcer la résilience de leur collectivité et de leur propriété face aux incendies de forêt. À ce jour, des centaines de collectivités ont pris des mesures proactives pour se préparer aux incendies de forêt, partout au pays.

Pour en savoir plus et pour participer aux futurs événements Intelli-feu, consultez le www.intellifeucanada.ca.

Intelli-feu, FireSmart et les autres marques associées sont des marques de commerce du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC).

Personne-ressource pour les médias :

Alexandria Jones

Gestionnaire des communications

Centre interservices des feux de forêt du Canada

[email protected]

Équipe des relations avec les médias de Co-operators

[email protected]

À propos d'Intelli-feuMC Canada

Intelli-feuMC est un programme qui s'engage à aider les Canadiens et Canadiennes à réduire les risques liés aux feux de végétation et accroître leur résilience face à cette menace grâce à des solutions communautaires. Intelli-feu Canada fournit aux Canadiens et Canadiennes des outils (publications, programmes, formations et ateliers) qui les aident à prendre des mesures pour préparer leurs maisons, leurs propriétés et leurs quartiers face à la menace des feux de végétation. Intelli-feu Canada agit en vertu du mandat qui lui a été confié par le Centre interservices des feux de forêt du Canada. Les organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux de gestion des feux de végétation lui fournissent du soutien, et le programme fait appel à la collaboration des administrations municipales et du secteur privé. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.intellifeucanada.ca.

À propos de Co-operators

Fièrement canadienne depuis 1945, Co-operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 71 milliards de dollars, elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050 respectivement. Co-operators figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada et se classe parmi les 50 meilleures entreprises responsables au pays selon Corporate Knights. www.cooperators.ca/fr-ca

À propos de l'IPSC

Fondé en 1998 par les assureurs de dommages du Canada, l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) est un institut de recherche indépendant sans but lucratif établi à Toronto et à l'Université Western Ontario à London, au Canada. L'IPSC est un centre d'excellence pour la prévention des catastrophes, la recherche et l'éducation. Les chercheuses et chercheurs de l'IPSC sont reconnus internationalement pour avoir été à l'avant-garde dans de nombreux domaines dont l'étude des vents et des séismes, les sciences de l'atmosphère, le génie hydroéconomique et l'économie. La recherche multidisciplinaire est la base du travail de l'IPSC, qui vise à bâtir des collectivités plus résilientes face aux catastrophes. Visitez le site www.iclr.org (en anglais seulement).

