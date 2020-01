Célébrons le jour du Drapeau

QUÉBEC, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - En ce 72e anniversaire de la levée du drapeau du Québec au sommet de l'hôtel du Parlement, le 21 janvier 1948 à 15 heures, le gouvernement du Québec invite la population à célébrer fièrement ce symbole.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, se joint à la ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de l'application de la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec, Mme Sonia LeBel, pour souligner cet événement historique.

« Le jour du Drapeau est l'occasion pour nous, citoyennes et citoyens du Québec, d'honorer notre emblème national. Ce jour où le drapeau du Québec prenait place pour la première fois au sommet de l'hôtel du Parlement, il prenait également place dans le cœur des Québécoises et des Québécois. Le drapeau du Québec est le fidèle témoin de nos réussites en tant que peuple. Je suis très fier de ce que nous avons accompli et de ce que nous sommes. Que cette journée soit le reflet de nos plus grands espoirs et de nos aspirations comme nation ! »

François Legault, premier ministre du Québec

« Partout où nous regardons, nous apercevons le fleurdelisé déployé sur nos écoles, sur nos hôpitaux et sur nos palais de justice. Notre drapeau flotte sur nos toits pour démontrer notre fierté d'appartenir à la nation québécoise. En tant que responsable de l'application de la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec, j'invite la population à célébrer fièrement notre drapeau. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice et procureure générale du Québec

À propos du drapeau du Québec

Le drapeau du Québec se compose de deux éléments principaux. Le premier est la fleur de lis, l'un des plus anciens emblèmes du monde, que Jacques Cartier introduisit en Amérique en érigeant une croix à trois fleurs de lis sur les terres de Gaspé, prenant ainsi possession du territoire au nom du roi de France. Le second est inspiré du pavillon bleu à croix blanche de forme carrée, que les navires commerciaux arboraient au temps de Samuel de Champlain.

À propos du jour du Drapeau

Le jour du Drapeau a été instauré officiellement par décret en 1998, lors des célébrations du 50e anniversaire de la première levée du drapeau du Québec. Cette journée a été entérinée en 1999 par la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec. Cette loi établit les autres symboles officiels du Québec, soit les armoiries du Québec comme emblème de l'État, le bouleau comme arbre emblématique, l'iris versicolore comme fleur emblématique et le harfang des neiges comme oiseau emblématique du Québec.

Pour en savoir plus sur le drapeau québécois, consultez la section « Drapeau et symboles nationaux » du site Internet du ministère de la Justice du Québec : www.justice.gouv.qc.ca/drapeau.

