Célébrons le génie québécois à l'occasion du Mois national du génie

MONTRÉAL, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Le Québec compte plus de 70 000 ingénieurs, ingénieures et personnes candidates à la profession d'ingénieur. Sur la route, à la maison ou au cœur de nos grands projets économiques, sociaux et technologiques, ils et elles ne sont jamais bien loin afin de répondre aux besoins de la société.

Le Mois national du génie, qui débutera le 1er mars, est célébré partout au pays afin de souligner la communauté du génie et faire découvrir cette profession aux mille et une possibilités. L'Ordre des ingénieurs du Québec invite les représentants des médias à saisir cette occasion pour mettre en lumière le rôle des ingénieurs et des ingénieures ainsi que les grands enjeux de la profession.

Protéger le public : la mission de l'Ordre

Les ingénieurs et les ingénieures voient notamment à ce que les bâtiments, les véhicules, les routes, les appareils biomédicaux, les systèmes de télécommunication, les procédés de fabrication, et tant d'autres ouvrages soient sécuritaires, durables et fiables.

Compte tenu du rôle important du génie dans cette variété de domaines, l'Ordre des ingénieurs du Québec encadre l'exercice de l'ingénierie et soutient le développement de la profession afin d'assurer la protection du public.

En 2021-2022, l'Ordre des ingénieurs du Québec a accueilli et accompagné plus de 5 000 nouvelles personnes candidates à la profession d'ingénieur. Plus de 4 000 ingénieurs et ingénieures ont par ailleurs obtenu leur permis de plein titre au courant de la même période.

Afin de mener à bien sa mission, l'Ordre a recours à plusieurs moyens d'accompagnement, de prévention et d'intervention pour voir à ce que les ingénieures et les ingénieurs répondent aux plus hauts standards de compétence et d'intégrité tout au long de leur parcours professionnel.

Développement durable : le génie au cœur de la solution

Grâce à leur savoir-faire, les ingénieures et les ingénieurs sont au cœur de plusieurs solutions pour répondre aux défis du développement durable et de la lutte aux changements climatiques. C'est pourquoi l'Ordre veille aussi à être une voix forte et crédible en la matière.

En 2022, l'Ordre est devenu le premier ordre professionnel carboneutre.

Les changements climatiques et le développement durable arrivent en tête de liste des sujets que les membres de l'Ordre jugent prioritaires, selon un sondage réalisé en 2021. (1)

Au sein du grand public, plus de 9 personnes sur 10 considèrent que les ingénieurs et les ingénieures jouent un rôle assez ou très important pour assurer un développement durable dans le cadre des projets qu'ils et elles réalisent.(2)

Diversité : compter sur tous les talents

Le génie québécois se doit de compter sur tous les talents pour relever les défis qui l'attendent. C'est pourquoi l'Ordre s'engage activement à favoriser l'équité, la diversité et l'inclusion au sein de la profession.

Femmes en génie

Au Québec, les femmes représentent 15 % des membres de la profession. Cette proportion est appelée à progresser puisque, du côté de la relève, elles forment désormais 22 % des personnes candidates à la profession.

Près de 9 ingénieures sur 10 recommanderaient le génie à leur fille, signe que les femmes qui choisissent le génie font le bon choix. 3

Comme partenaire de l'initiative 30 en 30 d'Ingénieurs Canada - qui vise à porter à 30 % le taux d'ingénieures nouvellement titulaires d'ici 2030 - l'Ordre a déployé une série d'initiatives pour promouvoir le génie auprès des jeunes du secondaire et du cégep.

- qui vise à porter à 30 % le taux d'ingénieures nouvellement titulaires d'ici 2030 - l'Ordre a déployé une série d'initiatives pour promouvoir le génie auprès des jeunes du secondaire et du cégep. En 2022, l'Ordre a également produit un guide pratique à l'intention des employeurs pour favoriser l'épanouissement des ingénieures en milieu de travail.

Professionnelles et professionnels formés à l'étranger

13 % des membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec ont été formés à l'extérieur du Canada .

. Des ententes de reconnaissance mutuelle des programmes d'études en génie contribuent notamment à la présence des personnes issues de l'immigration au sein de la profession.

L'Ordre a par ailleurs réalisé des progrès considérables pour faciliter l'accès à la profession des candidats et des candidates de pays sans entente. Depuis mai 2018, le délai moyen de l'évaluation pour obtenir une équivalence totale a diminué de 66 %, passant de 18 à 6 mois.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 70 000 membres et personnes candidates à la profession d'ingénieur de toutes les disciplines du génie, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d'encadrer l'exercice de l'ingénierie et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

(1) Sondage CROP réalisé du 30 août au 16 septembre 2021, 3 367 membres de l'Ordre répondants. (2) Sondage CROP réalisé auprès du grand public du 30 août au 8 septembre 2021, 1 000 personnes répondantes. (3) Sondage Ipsos sur l'épanouissement professionnel et la satisfaction des ingénieures au travail, du 12 au 30 août 2019, 3 754 membres de l'Ordre répondants.

SOURCE Ordre des ingénieurs du Québec

Renseignements: Anne-Marie Beauregard, Conseillère séniore en affaires publiques, Ordre des ingénieurs du Québec, 514 441-3697, [email protected]