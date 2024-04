Nous célébrons le 25e anniversaire du délicieux cappuccino glacé Tim Hortons dans notre gamme de boissons froides pour la saison printemps-été, qui comprend aussi deux nouvelles saveurs de RafraîchiTim pétillant (mangue-carambole et baies-hibiscus) ainsi qu'un nouveau café infusé à froid au tiramisu.

TORONTO, le 11 avril 2024 /CNW/ - Une icône canadienne fête ses 25 ans cette année et pour célébrer, Tim Hortons propose deux délicieuses versions du classique favori de l'été.

En l'honneur de notre emblématique cappuccino glacé, venez essayer le nouveau cappuccino glacé CARAMILK® ou le populaire cappuccino glacé OREO® double crème, de retour pour la saison printemps-été!

Célébrez les 25 ans de l’emblématique cappuccino glacé Tim Hortons avec le nouveau cappuccino glacé CARAMILK® ou avec un cappuccino glacé OREO® double crème, maintenant de retour (Groupe CNW/Tim Hortons)

Les journées chaudes arrivent, et Tim vous offre de délicieuses boissons froides pour l'occasion :

Cappuccino glacé CARAMILK ® Le cappuccino glacé CARAMILK ® est préparé avec la base du cappuccino glacé original et un mélange de morceaux de chocolat au lait, le tout recouvert de garniture fouettée et d'un filet de sirop au caramel.

Cappuccino glacé OREO ® double crème Nous revisitons le cappuccino glacé emblématique de Tim en y ajoutant des morceaux de biscuits OREO ® et du sirop à la vanille, le tout recouvert d'une garniture fouettée à saveur de vanille et d'encore plus de morceaux de biscuits OREO ® . Une saveur OREO ® double crème, doublement délicieuse!

RafraîchiTim pétillant mangue-carambole Ce mélange pétillant de saveurs tropicales est la boisson idéale pour l'été chez Tim.

RafraîchiTim pétillant baies-hibiscus Le parfait équilibre entre les saveurs fruitées et les notes florales rend ce nouveau RafraîchiTim pétillant délicieusement rafraîchissant lors des journées chaudes.

Café infusé à froid au tiramisu avec mousse d'espresso froide Infusé durant 16 heures en restaurant pour créer un goût savoureux et velouté, le café infusé à froid au tiramisu est la boisson de choix, préparée avec du sirop au tiramisu et garnie d'une mousse d'espresso froide, le tout recouvert de poudre de cacao. Un vrai délice à siroter!



« Ma saison préférée commence : la saison des boissons froides! Tim Hortons propose d'incroyables boissons remplies de saveurs pour se rafraîchir tout le printemps et tout l'été! », a déclaré Carolina Berti, vice-présidente, Marketing et innovation chez Tim Hortons.

« Nous fêtons également un anniversaire important cette année : les 25 ans du délicieux cappuccino glacé, une boisson glacée emblématique de Tim, parfaite pour la saison estivale et grandement appréciée de nos invités partout au Canada. »

Les nouvelles boissons froides de la saison printemps-été sont maintenant offertes dans les restaurants Tim Hortons partout au pays et il est aussi possible de les commander pour livraison sur l'appli TimMD.

