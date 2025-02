GUANGZHOU, Chine, 2er février 2025 /CNW/ - Reportage de GDToday.

Le Guangdong a envoyé une invitation exclusive pour faire découvrir un extraordinaire Nouvel An chinois.

Cette vidéo vous fait partager le cœur des traditions festives du Guangdong - danse Yingge, danse du dragon de feu, délicieuses spécialités locales, paysages urbains époustouflants, et plus encore, en un seul clip passionnant et plein d'action. Alors que nous vous montrons la croissance rapide et l'énergie du Guangdong, nous déroulons également le tapis rouge pour que des amis du monde entier viennent participer aux célébrations ici, dans le sud de la Chine.

Regardez maintenant et ressentez l'ambiance festive de la célébration la plus vibrante du Nouvel An chinois!

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2606190/Video.mp4

