Célébrer le patrimoine montréalais - La Ville de Montréal lance un appel de candidatures pour les Grands prix 2023 de l'Opération patrimoine Montréal

MONTRÉAL, le 20 avril 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal, en collaboration avec le gouvernement du Québec et la Fondation Héritage Montréal, invite la population montréalaise à proposer la candidature de citoyennes et de citoyens, ainsi que d'organismes et d'entreprises de l'agglomération de Montréal dans le cadre de l'Opération patrimoine Montréal 2023. L'événement célèbre celles et ceux qui protègent le patrimoine dans cinq catégories : Prendre soin, Redonner vie, Savoir-faire, Faire connaître et Agir ensemble.

« À Montréal, les témoins du passé nous dévoilent une histoire fascinante. Chaque année, la Ville de Montréal célèbre la communauté de personnes qui préservent le patrimoine et le font vivre en accord avec les besoins de notre époque. Vous connaissez un projet dans votre arrondissement ou dans votre ville liée dans lequel des personnes se sont engagées pour protéger et mettre en valeur notre patrimoine? Posez leur candidature et aidez-nous à souligner leurs réalisations comme elles le méritent », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine du comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

Proposer une candidature

Les prix des cinq catégories seront déterminés parmi les candidatures conformes reçues et par un jury composé de sept représentants des instances suivantes :

Héritage Montréal

le Conseil du patrimoine de Montréal

la Division du patrimoine de la Ville de Montréal

le Service de la culture de la Ville de Montréal

un spécialiste du domaine des métiers d'art

un spécialiste en muséologie ou communication

un lauréat des années précédentes

L'appel de candidatures pour les Grands prix de l'Opération patrimoine se déroule jusqu'au 23 juin 2023. Il est possible de soumettre une candidature en ligne (vous devez avoir un compte Google), par la poste ou par courriel ( détails disponibles sur la page de l'Opération patrimoine )

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]