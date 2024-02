Célébrer le patrimoine montréalais - La Ville de Montréal annonce les lauréates et les lauréats des Grands prix 2023 de l'Opération patrimoine Montréal

MONTRÉAL, le 8 févr. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal a dévoilé les lauréates et les lauréats de l'Opération patrimoine Montréal 2023 lors d'une cérémonie le 7 février. Cette initiative de la Ville de Montréal, en partenariat avec Héritage Montréal et le gouvernement du Québec, vise à célébrer le patrimoine montréalais sous toutes ses formes et à sensibiliser la population à l'importance de le protéger.

Un jury de sept membres, présidé par Denis Boucher, président du Conseil du patrimoine de Montréal, a sélectionné les projets primés à la suite d'un appel de candidatures qui s'est déroulé du 18 avril au 23 juin 2023. Au total, 17 propositions étaient en lice dans 5 catégories : Prendre soin, Redonner vie, Savoir-faire, Faire connaître et Agir ensemble.

Les Grands prix de l'Opération patrimoine soulignent la force de l'identité collective montréalaise et les façons de l'ancrer dans un présent bien vivant, afin de contribuer à la conservation du patrimoine dans une perspective porteuse d'avenir. Ce concours est ouvert à toutes les citoyennes et à tous les citoyens ainsi qu'aux organisations des arrondissements et des villes liées de l'agglomération de Montréal.

« Les Grands prix de l'Opération patrimoine illustrent avec éclat le pouvoir de l'union pour protéger et mettre en valeur notre riche histoire patrimoniale. Le patrimoine montréalais, qui rayonne à travers notre centre-ville et nos quartiers, est bien plus qu'une simple collection de bâtiments anciens ; il incarne notre histoire et les diverses écoles architecturales et il tisse une riche toile narrative à célébrer avec ferveur. Je tiens à féliciter les lauréates et les lauréats pour leur engagement à préserver et à perpétuer notre mémoire commune, si caractéristique de Montréal », a déclaré Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au sein du comité exécutif.

« Les Grands Prix de l'Opération patrimoine Montréal témoignent de notre détermination collective à préserver notre patrimoine, tout en bâtissant un futur imprégné de respect et de fierté envers cet héritage. À travers ces prix, nous saluons les fervents gardiens de notre patrimoine, dont les actions éclairent le chemin vers un Montréal fier de ses racines et résolument tourné vers l'avenir. Les lauréats et lauréates nous rappellent que le patrimoine est bien plus qu'un simple legs du passé ; il constitue une source d'inspiration inestimable pour le présent et pour la construction d'un avenir florissant, imprégné de notre identité montréalaise singulière. Félicitations ! », a souligné Robert Girard, président du conseil d'administration d'Héritage Montréal.

Prix Prendre soin 2023

Mme Marie-Christine Jacques et M. Michel Fournier, propriétaires du 1851-1853, boulevard Pie-IX, obtiennent le Grand prix dans la catégorie Prendre soin pour le travail de restauration de plusieurs éléments d'origine de ce bâtiment résidentiel, en particulier la réfection du couronnement, du balcon et de la pierre en façade. Le jury a indiqué que ces travaux ont contribué à redonner ses lettres de noblesses au boulevard Pie-IX et à encourager les futurs projets à réaliser des travaux de haute qualité tout en respectant le patrimoine.

Mention Prendre soin 2023

Mme Amélie Bolduc-Monette et M. François Berthiaume reçoivent une mention dans la catégorie Prendre soin, pour l'entretien constant de l'immeuble situé au 1600, boulevard Gouin Est.

Prix Redonner vie 2023

La réhabilitation de la Maison Robert-Bélanger, située au 3900, chemin du Bois-Franc, a reçu le Grand prix Redonner vie. Dans le cadre de la réhabilitation de la propriété Robert-Bélanger, la firme DFS Inc. Architecture & Design, WAA Montréal inc. COSIGMA & BPA et l'organisme Vert Cité a choisi de conserver et de mettre en valeur cet immeuble patrimonial en restaurant la maison et en réaménageant le milieu naturel de manière à rappeler le passé agricole de l'ancienne ville de Saint-Laurent et à sensibiliser la population à une saine gestion de l'environnement urbain.

Mention Redonner vie 2023

Dan Hanganu architectes + EVOQ Architecture et Civiliti reçoivent une mention dans la catégorie Redonner vie pour l'envergure et la qualité du projet de réhabilitation et d'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve.

Prix Savoir -faire 2023

Le jury a remis le Grand prix Savoir-faire à M. Pierlucio Pellissier, architecte et restaurateur de fresques et de peintures murales, pour sa polyvalence, notamment sa compétence tant à prescrire les travaux de restauration des décors intérieurs qu'à les exécuter.

Mention Savoir-faire 2023

M. Marc Gagnon, artiste-artisan, reçoit une mention dans la catégorie Savoir-faire pour le travail de sa firme La belle corniche, qui a contribué à la restauration de nombreux immeubles montréalais.

Prix Faire connaître 2023

Le jury décerne le Grand prix Faire connaître ex aequo à L'Ensemble vocal Les Rugissants, pour l'originalité de son projet ARCHES : Presenza italiana, qui met en relation le chant, la musique et l'architecture.

Le jury décerne le Grand prix Faire connaître ex aequo à l'organisme Franchir les seuils et au Conseil des métiers d'art du Québec, pour la portée et le grand potentiel du projet Intérieurs patrimoniaux.

Prix Agir ensemble 2023

Le grand prix Agir ensemble revient au Groupe d'action muséologique pour la sauvegarde de la collection Wing, la plus ancienne manufacture d'origine chinoise encore en production à Montréal.

Opération patrimoine Montréal

Rappelons que c'est en 2017 que la Ville lançait, en partenariat avec Héritage Montréal et le gouvernement du Québec, l'Opération patrimoine Montréal, en remplacement du concours Opération patrimoine architectural de Montréal, créé en 1991. L'Opération patrimoine Montréal récompense les citoyennes et les citoyens qui contribuent à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine, tant matériel qu'immatériel, comme les savoir-faire, la diffusion et les initiatives citoyennes.

L'Opération patrimoine Montréal est soutenue dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, financée conjointement par le ministère de la Culture et des Communications et la Ville. Soulignons également qu'Héritage Montréal est un précieux partenaire d'Opération patrimoine Montréal depuis ses origines, en 1991.

Des photos ainsi que de courtes vidéos présentant le travail des lauréates et des lauréats ainsi que des lieux primés sont disponibles sur le site Opération patrimoine Montréal.

Surveillez le lancement du concours 2024 des Grands prix de l'Opération patrimoine Montréal en avril sur le site Opération patrimoine Montréal.

