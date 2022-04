La Semaine nationale des soins palliatifs 2022 - Vivre en couleur

OTTAWA, ON, le 26 avril 2022 /CNW/ - La Semaine nationale des soins palliatifs se déroulera du 1er au 7 mai 2022. Cette année, l' Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) célèbre la beauté et la couleur que les soins palliatifs apportent aux vies des gens touchés par ses soins avec la campagne Vivre en couleur .

Au cœur des soins palliatifs se trouve la conviction que chaque personne mérite une vie belle et captivante, du début jusqu'à la fin. Tout comme les soins palliatifs sont axés sur la personne, la personne est aussi au cœur de cette campagne. L'ACSP invite tous et toutes qui ont bénéficié de soins palliatifs pour eux-mêmes ou pour un proche, à partager leur histoire avec leurs collectivités et sur les réseaux sociaux avec les mots-clics #VivreEnCouleur et #SNSP.

Selon l' Institut canadien d'information sur la santé , presque toutes les personnes qui ne décèdent pas subitement au Canada pourraient bénéficier de soins palliatifs. Les personnes confrontées à une maladie limitant l'espérance de vie peuvent avoir l'impression que leur monde est devenu terne et gris. Les soins palliatifs redonnent de la couleur, de la sérénité et de la joie à la vie, où cela importe le plus pour elles et leurs familles en favorisant un climat de compassion et de confort où chaque personne et ses proches reçoivent le soutien dont ils ont besoin, afin que tous puissent vivre en couleur, jusqu'à leur dernier souffle.

« Il est temps que nous changions le discours entourant les soins palliatifs au Canada. » déclare Laurel Gillespie, P. -D. G. de l'ACSP, « C'est pourquoi nous célébrons la beauté de ses soins et de cette approche affirmant la vie de chacun lors de la Semaine nationale des soins palliatifs; parce que nous croyons que chaque personne au Canada a le droit de recevoir des soins qui leur permettent de Vivre en couleur jusqu'à leur dernier souffle. Cette semaine, nous soulignons les bénéfices des soins incomparables que les prestataires de soins palliatifs de tous genres offrent aux patients et à leur famille, puisque toute conversation à propos des soins palliatifs devrait être axée sur la qualité de vie de chaque personne. »

L'ACSP a créé une affiche téléchargeable ici , ainsi que des pages à colorier ici pour offrir une activité créative pour que chaque personne puisse exprimer comment les soins palliatifs peuvent les aider à Vivre en couleur. Pour poursuivre la conversation en ligne, nous invitons le public à partager leur expérience des soins palliatifs sur les réseaux sociaux avec les mots-clics #VivreEnCouleur et #SNSP et en interagissant avec nous sur Facebook (@CanadianHospicePalliativeCare) et Twitter (@CanadianHPCAssn).

La Semaine nationale des soins palliatifs est coordonnée par l'ACSP. La campagne est financée par les sociétés GSK, Purdue et Médicaments novateurs Canada. Pour en savoir davantage sur la Semaine nationale des soins palliatifs ou obtenir des ressources à télécharger, veuillez consulter www.acsp.net/semaine .

À propos de l'Association canadienne de soins palliatifs - la voix nationale du secteur des soins palliatifs au Canada - se consacre à la poursuite de l'excellence en ce qui concerne les soins destinés aux personnes qui s'approchent de leur fin de vie, de manière à soulager le poids de la souffrance, de la solitude et du chagrin. L'ACSP collabore étroitement avec les organismes provinciaux de soins palliatifs et d'autres organismes nationaux, afin d'assurer que tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, ont accès à des soins palliatifs de qualité pour eux-mêmes et pour leur famille. Pour en savoir plus, visitez www.acsp.net .

