PIERREFONDS-ROXBORO, QC, le 26 juin 2024 /CNW/ - Les Montréalaises et les Montréalais sont invités à prendre part à la grande célébration de la fête du Canada à Pierrefonds-Roxboro, dans l'Ouest-de-l'Île de Montréal. Sur scène, l'auteur-compositeur-interprète Roch Voisine chantera ses plus grands succès, ainsi que ses chansons préférées du répertoire nord-américain.

La Fête du Canada à Pierrefonds-Roxboro (Groupe CNW/Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro (Ville de Montréal)) L’auteur-compositeur-interprète Roch Voisine. (Groupe CNW/Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro (Ville de Montréal))

Le 1er juillet, venez admirer notre défilé festif et interactif, nos chars allégoriques impressionnants ainsi que les artistes de rue. Un spectacle inoubliable et des feux d'artifice viendront clôturer les festivités de façon grandiose.

Cette formidable célébration, qui a lieu depuis 42 ans sur le territoire, se déroulera sous le thème Un voyage à travers les traditions. Nous ferons ainsi l'éloge de nos espaces verts, de nos parcs, de nos berges, de nos commerces locaux, de nos marchés publics et de toutes les communautés qui contribuent à enrichir notre milieu de vie.

"À titre de maire, je tiens à cette longue tradition des célébrations de la Fête du Canada dans notre arrondissement. D'année en année, l'événement du 1er juillet nous permet de cultiver l'inclusion et la cohésion sociale au sein de notre communauté, dans un cadre ludique et mobilisateur. Chaque idée et chaque élément derrière la programmation que nous présentons est à l'image de notre communauté diversifiée », souligne Dimitrios (Jim) Beis, maire de Pierrefonds-Roxboro.

Un spectacle exceptionnel offert par Roch Voisine

Le point culminant de l'événement sera le spectacle de fin de soirée offert par Roch Voisine lors de la soirée du 1er juillet, de 20h30 à 22h. Entouré de ses musiciens, l'artiste montera sur scène pour chanter ses grands succès, tels que Hélène, I'll always be there et bien d'autres encore! Le public aura aussi le privilège de l'entendre interpréter ses chansons préférées parmi les classiques du répertoire nord-américain.

Un parc de manèges pour le bonheur des petits et grands!

En outre, ne manquez pas le parc de manèges qui s'installera sur le site de l'École secondaire Pierrefonds (PCHS), face à la mairie de Pierrefonds-Roxboro, du 27 juin au 1er juillet. Les billets seront mis en vente via le site web de notre partenaire Fun show amusement. Vous serez éblouis par ce que nous avons concocté pour vous. Découvrez tous les détails de la programmation de la fête du Canada à Pierrefonds-Roxboro, l'un des rares arrondissements de l'Île de Montréal à présenter un défilé chaque 1er juillet.

SOURCE Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro (Ville de Montréal)

Johanne Adam, Chargée de communication, 514 891-8509