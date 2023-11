Cégeps - Les membres du SPGQ en grève les 23 et 24 novembre

QUÉBEC, le 11 nov. 2023 /CNW/ - Les membres des collèges représentés par le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) seront en grève les 23 et 24 novembre prochains.

« Nos membres font un travail essentiel pour permettre aux étudiantes et étudiants de poursuivre leurs études et d'acquérir des compétences incontournables pour construire le Québec de demain, cela doit être reconnu, indique Guillaume Bouvrette, président du SPGQ. Les offres de 10,3 % que nous avons reçues du gouvernement sont non seulement insuffisantes, elles sont insultantes! »

Le SPGQ appelle le gouvernement à mettre fin à la discrimination salariale systémique qui prévaut dans les milieux de travail majoritairement féminins comme les cégeps. « En 2023, on est plus que mûrs pour une réelle équité, insiste M. Bouvrette. Les offres doivent aussi permettre de retenir le personnel. Actuellement, il y a un exode vers les universités où les conditions sont plus alléchantes. C'est vrai pour les chercheurs, mais aussi pour les personnes conseillères pédagogiques et les bibliothécaires, par exemple. Pour certains corps d'emploi, comme les psychologues et les conseillers en orientation par exemple, c'est aussi beaucoup plus intéressant de se tourner vers la pratique privée. Il est temps de reconnaître le travail de nos membres à sa juste valeur. »

Le SPGQ aurait préféré ne pas avoir besoin de recourir à la grève, mais l'attitude méprisante du gouvernement ne lui laisse pas d'autre choix.

Rappelons que les membres des collèges du SPGQ se sont récemment prononcés à 82% en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

Les membres des collèges du SPGQ

Les membres des collèges du SPGQ occupent les emplois suivants : aide pédagogique individuel, analyste, analyste spécialisé en informatique, agent de la gestion financière, attachée et attaché d'administration, bibliothécaire, chercheuse et chercheur, conseillère et conseiller à la vie étudiante, conseillère et conseiller en communication, conseillère et conseiller en information scolaire, conseillère et conseiller pédagogique, conseillère et conseiller en services adaptés, conseillère ou conseiller en adaptation scolaire, conseillère et conseiller en orientation, conseillère et conseiller en ressources matérielles, psychologue, sexologue spécialiste en moyens et techniques d'enseignement ainsi que de travailleuse sociale et travailleur social.

On les retrouve dans les institutions suivantes : Cégep André-Laurendeau, Cégep de Jonquière, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Cégep de Lanaudière, Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep de Sainte-Foy, Cégep de Thetford, Cégep de Trois-Rivières, Collège de Bois-de-Boulogne et Collège Montmorency.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente plus de 33 700 spécialistes, dont environ 25 000 dans la fonction publique, 5 800 à Revenu Québec et 2 900 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

Suivre le SPGQ

Web : www.spgq.qc.ca

Twitter : twitter.com/spgq

Facebook : www.facebook.com/lespgq

SOURCE Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

Renseignements: Nathalie Côté, Conseillère en communication, 418-254-7892, [email protected]