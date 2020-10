Cédric Landry reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Bas-Saint-Laurent

À propos de Cédric Landry

Cédric Landry est un homme de théâtre et un conteur originaire des Îles de la Madeleine. Il réside toutefois au Bas-Saint-Laurent depuis de nombreuses années. Créateur insatiable, il a le don de raconter des histoires qui font rire et réfléchir et n'a pas peur de se mettre au service de l'histoire qu'il souhaite raconter. Son premier spectacle de conte, Sur la piste à Avila, est récipiendaire du Prix Contact Ontarois et du Prix Radarts/Rideau. Il a été présenté plus d'une centaine de fois sur les scènes nationale et internationale. Son nouveau spectacle de conte, La light du borgot, a été sélectionné à Contact Ontarois 2020 et prendra la route très bientôt.

Cédric Landry est également l'auteur de plusieurs pièces de théâtre publiées chez Dramaturges Éditeurs dont Pierre-Luc à Isaac à Jos, qui a été nominé pour le Prix Michel-Tremblay pour le meilleur texte dramatique. M. Landry a aussi réalisé la série documentaire Capitaines des hauts-fonds diffusée à Ici Explora, Ici Radio-Canada et TV5 monde.

Une capsule vidéo dressant le portrait de l'artiste lauréat sera disponible dès demain sur le site de La Fabrique culturelle de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes à ce prix étaient la poète Laurence Veilleux et la chorégraphe et danseuse Soraïda Caron.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger. En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créateurs dont les réalisations se distinguent par leur qualité et leur rayonnement.

Culture Bas-Saint-Laurent

CBSL est fière de contribuer au développement culturel de la région par les services-conseils, la représentation, la concertation et la promotion auprès des différents acteurs et partenaires du milieu artistique et culturel pour favoriser l'essor et la reconnaissance du potentiel artistique et culturel du Bas-Saint-Laurent.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

Liens :

Renseignements :

Karine Côté

Conseillère en communication

et à la promotion des arts et des lettres

Conseil des arts et des lettres du Québec

[email protected]

Suivez-nous sur Facebook ou Twitter

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements: Source : Anya Maali, Responsable des communications et services aux membres, Culture Bas-Saint-Laurent, [email protected], 418-722-6246 poste 1, Suivez-nous sur Facebook;

Liens connexes

http://www.calq.gouv.qc.ca