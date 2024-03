Dans ce rapport, l'entreprise présente ses initiatives et ses résultats en matière de durabilité qui aident ses Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain.

TORONTO, March 26, 2024 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a publié aujourd'hui son Rapport sur la durabilité 2023 et sa Déclaration sur le soutien apporté à la collectivité 2023. Ces documents présentent l'effet qu'ont eu ses gestes durables sur la société et sur l'environnement.

Si la Sun Life réalise des progrès sur ce plan, c'est en partie grâce à sa façon d'aborder la durabilité.

Ce que nous faisons, et comment nous le faisons, ça compte : la Sun Life publie son Rapport sur la durabilité 2023

« Depuis le lancement de notre plan de durabilité centré sur notre raison d'être, il y a cinq ans, nous avons ancré plus profondément la notion de durabilité au cœur de nos activités. Elle fait désormais partie de ce que nous sommes et de ce que nous aspirons à devenir », indique Alanna Boyd, vice-présidente principale et première directrice de la durabilité à la Sun Life. « Cette vision des choses a une vaste incidence. De nos talents à notre culture, en passant par nos stratégies d'affaires, nos opérations, nos investissements et nos initiatives philanthropiques, nous amenons des changements durables pour nos Clients et pour la société. Ainsi, nous encourageons l'innovation, poursuivons nos déclarations d'information et nos collectes de données rigoureuses, et améliorons nos résultats mesurables. »

En vertu de cette stratégie de durabilité, chaque organisation de la Sun Life a des comptes à rendre. Chacune est tenue de travailler de manière responsable à la raison d'être de l'entreprise : aider les Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain.

Ce que nous faisons, et comment nous le faisons, ça compte.

Faits saillants 2023

2,4 millions de personnes couvertes par des contrats d'assurance abordables établis en Asie 1 .

. 52,4 millions $ affectés à la lutte contre le diabète depuis 2012 dans le monde, dont 5,7 millions $ en 2023.

Portefeuille d'investissements de 77 milliards $ dans des actifs et des entreprises qui soutiennent la transition vers une économie plus inclusive et à faibles émissions de carbone 2 .

. Achèvement de la phase 2 du programme de certification Relations progressistes avec les Autochtones au Canada .

Alanna Boyd ajoute : « Nous avons pris d'importantes mesures dans notre parcours vers la durabilité, et il reste encore beaucoup à faire. Nous continuerons à chercher des occasions de répondre aux besoins des Clients et des groupes mal desservis dans nos collectivités, tout en renforçant notre résilience climatique collective. »

Pour en savoir plus sur les efforts de la Sun Life en matière de durabilité, visitez le site sunlife.com/durabilite.

Toutes les données sont au 31 décembre 2023, sauf indication contraire.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2023, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,40 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Note : 1 Les produits d'assurance abordables aident les personnes du marché de masse (y compris les segments à plus faible revenu) à obtenir une protection contre les risques à un prix accessible. Pour être considéré comme abordable, un produit d'assurance doit respecter certains critères qui varient selon le pays. Les critères sont basés sur des facteurs tels que le montant de la prime d'assurance par rapport au revenu moyen, la période de couverture, les exigences de tarification et/ou la réglementation gouvernementale.



2 L'actif géré investi dans des placements durables répond à un ou plusieurs critères de placement fondés sur les lignes directrices de l'International Capital Markets Association (ICMA) pour les obligations vertes et durables, le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) et la feuille de route des placements à vocation sociale (Impact Investing Market Map) des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies. Lorsque les émetteurs n'obtiennent pas l'opinion d'une tierce partie ou fournissent une opinion interne sur leur émission, nos professionnels des placements utilisent leur jugement pour déterminer si l'utilisation du produit répond ou non aux normes établies dans les lignes directrices de l'ICMA. Les actifs inclus pourraient ne pas répondre aux critères du Cadre des obligations durables de la Sun Life. Ne comprend pas toutes les participations dans des compagnies pouvant être définies comme étant durables selon d'autres taxonomies.

