CdP-28 - Annonce concernant le Programme de coopération climatique internationale - Québec appuie quatre pays vulnérables dans leurs efforts face aux changements climatiques

QUÉBEC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce un cinquième appel de projets et confirme une aide financière de près de 5 millions de dollars pour appuyer cinq projets dans le cadre du Programme de coopération climatique internationale (PCCI). Il réaffirme ainsi son engagement à soutenir les pays francophones d'Afrique et des Antilles vulnérables aux changements climatiques, comme le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal et le Tchad, où seront réalisées les initiatives en collaboration avec les communautés locales.

C'est le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, qui en a fait l'annonce aujourd'hui, lors d'une rencontre tenue en marge de la 28e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CdP-28). Par la même occasion, le ministre Charette a lancé le cinquième appel de projets, dont la date limite de dépôt est le 14 mars 2024 à midi.

Avec ce programme, le Québec apporte une contribution directe à l'effort international visant à soutenir l'action climatique dans les pays vulnérables, en mettant à profit l'expertise d'ici pour appuyer le renforcement des capacités des communautés locales, en particulier les femmes et les jeunes. Concrètement, les projets soutenus grâce au financement annoncé aujourd'hui permettront de développer l'ostréiculture au Sénégal, d'accompagner des éleveurs et des agriculteurs du Niger dans leurs mesures d'adaptation, d'accroître la résilience des femmes du Tchad grâce à l'adoption de pratiques agroécologiques, et de soutenir la transition vers l'énergie solaire au Sénégal et en République démocratique du Congo.

Les projets retenus aideront ces pays à mieux s'adapter aux changements climatiques, tout en leur permettant d'atteindre leurs objectifs de développement durable. Par ailleurs, c'est la première fois que le PCCI, depuis sa création en 2016, soutient des projets en collaboration avec les communautés du Niger, du Tchad et de la République démocratique du Congo.

« Le Québec est un leader en matière de coopération internationale, notamment lorsqu'il est temps d'appuyer les pays francophones vulnérables face aux changements climatiques avec le Programme de coopération climatique internationale. Avec celui-ci, on met à profit le savoir-faire québécois pour accompagner les communautés qui en ont le plus besoin, tout en contribuant à l'atteinte des objectifs climatiques mondiaux. Notre gouvernement est heureux d'annoncer un investissement de près de 5 millions de dollars pour financer des projets au Niger, en République démocratique du Congo, au Sénégal et au Tchad, et de lancer un cinquième appel de projets. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Dans la foulée de l'Accord de Paris sur le climat, le Québec s'est fermement engagé en faveur d'une plus grande solidarité climatique internationale. Pour ce faire, il a, entre autres, mis sur pied le Programme de coopération climatique internationale, qui appuie les pays plus vulnérables face aux changements climatiques. Avec ce programme et grâce à l'expertise québécoise, le Québec a aidé une quinzaine de pays d'Afrique et des Antilles depuis son lancement en 2016. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Le PCCI est financé dans le cadre de la mesure 4.2.3.2 du plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030 via le Fonds d'électrification et de changements climatiques, qui prévoit un budget de 23 millions de dollars pour ce programme.

Les projets sont évalués par un comité relevant du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, en collaboration avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

À ce jour, le programme a bénéficié d'un budget total de 43 millions de dollars dans les sept dernières années, ce qui lui a permis d'appuyer la mise en œuvre de 57 projets dans 16 pays francophones d'Afrique et des Antilles, soit le Bénin, le Burkina Faso , le Burundi , le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, Haïti, Madagascar , le Mali , le Maroc, le Niger , la République démocratique du Congo , le Sénégal, le Tchad, le Togo et la Tunisie.

, le , le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, Haïti, , le , le Maroc, le , la République démocratique du , le Sénégal, le Tchad, le et la Tunisie. Ces nombreuses initiatives ont porté sur différents sujets au cours des années, de la protection des écosystèmes à la gestion durable des ressources en eau ou des matières résiduelles, en passant par le développement de l'agroforesterie, de l'agriculture durable et des énergies renouvelables, et par une saine gouvernance environnementale. Au total, le programme a touché plus de 66 000 personnes dans les communautés locales des pays partenaires, grâce à la collaboration de 36 organisations québécoises, dont une dizaine d'institutions de recherche et d'enseignement postsecondaire, 20 organismes à but non lucratif et six entreprises, qui ont contribué à ces initiatives réalisées en association avec 105 partenaires locaux francophones africains et antillais.

Fort de son succès, en 2019, le PCCI a d'ailleurs figuré parmi les 15 lauréats des Prix de l'action climatique mondiale décernés par l'Organisation des Nations Unies.

Pour consulter la liste des projets retenus dans le cadre du quatrième appel de projets ou pour en savoir davantage sur le PCCI.

