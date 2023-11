ELLINGTON COMMERCIAL REAL ESTATE ADVISORS FUSIONNE AVEC CDNGLOBAL POUR OFFRIR UNE EXPERTISE COMPLÈTE DANS LE GRAND TORONTO, SOUTENUE PAR LES CAPACITÉS GLOBALES DE LA FIRME

TORONTO, le 22 nov. 2023 /CNW/ - CDNGLOBAL, une société indépendante de courtage et de conseil en immobilier commercial, fièrement canadienne et détenue par des intérêts privés, a le plaisir d'annoncer son expansion sur le marché de l'immobilier commercial de la région du Grand Toronto, soulignant ainsi son engagement continu à offrir à sa clientèle une couverture nationale. Les nouvelles activités seront supervisées par Joe Cianfarani, Rick Comish et Scott Mulligan, des professionnels expérimentés dans le domaine de l'immobilier commercial.

« L'équipe d'Ellington Commercial Real Estate Advisors, qui exploitera ses activités à partir d'aujourd'hui sous le nom de CDNGLOBAL Toronto, est ravie de participer à cette stratégie d'expansion exceptionnelle sur le marché de Toronto. Notre expérience dans les bureaux, les sciences de la vie et l'immobilier industriel, combinée au dynamisme du marché de Toronto et aux forces de l'infrastructure de CDNGLOBAL à l'échelle du pays, nous permettra d'offrir une gamme de services plus dynamique et plus globale à notre clientèle », a déclaré Scott Mulligan, associé directeur et courtier attitré chez CDNGLOBAL Toronto.

« L'équipe de direction de CDNGLOBAL voulait s'assurer que nous trouvions les partenaires idéaux pour le marché de Toronto, qui partageaient nos valeurs et notre mission. Nous ne faisons pas que combiner des entreprises, mais nous fusionnons nos visions et nos forces pour façonner l'avenir de notre industrie. Nous sommes heureux d'annoncer nos projets immédiats de recrutement de professionnels de première ligne spécialisés dans les secteurs de l'industrie et de l'investissement à Toronto. Ces personnes talentueuses peuvent s'attendre à recevoir une rémunération concurrentielle et à bénéficier du soutien d'une équipe exceptionnelle alors que nous intensifions nos activités dans le Grand Toronto », a ajouté Agron Miloti, président, chef de la direction et cofondateur de CDNGLOBAL.

Fièrement canadienne. Une entreprise privée. Axée sur le client.

Une équipe progressiste de conseillers en immobilier de premier plan, dont l'objectif est d'établir des relations solides et de favoriser la prospérité grâce à des solutions novatrices en matière d'immobilier commercial, fondées sur l'intelligence du marché local, la confiance mutuelle et la collaboration. Conçues pour mieux vous servir, les solutions de CDNGLOBAL sont taillées sur mesure pour répondre aux objectifs à court terme de nos clients et assurer leur succès à long terme. CDNGLOBAL offre une large gamme de services en immobilier commercial, y compris la location industrielle, de bureaux et de commerces, les marchés de capitaux, les investissements et les services-conseils en immobilier commercial. Avec des équipes d'experts localisées dans tous les grands marchés canadiens, ainsi que des partenariats stratégiques mondiaux, nos clients ont accès à tous les services qu'ils recherchent, dans les marchés auxquels ils veulent accéder, au moyen d'un seul point de contact, ce qui fait de nous votre parfait allié stratégique en affaires. L'objectif unique de notre équipe est d'utiliser nos ressources partagées, notre expertise et notre connaissance du marché, en adoptant une approche collaborative et entrepreneuriale, pour offrir la meilleure solution stratégique à chaque client. Basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, CDNGLOBAL possède des bureaux partout au Canada. Pour plus d'informations, veuillez consulter le www.cdnglobal.com.

