Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, s'est rendu dans deux villages de la région de Linfen. Le président chinois a visité les maisons de villageois et réalisé une inspection du processus de reconstruction post-catastrophe dans les zones touchées par les inondations de l'année dernière. Il a aussi inspecté les travaux de restauration de l'agriculture à l'échelle locale. L'objectif est de garantir que la population puisse se chauffer en hiver, de consolider et de poursuivre les réalisations dans la lutte contre la pauvreté et de favoriser la revitalisation rurale.