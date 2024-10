BEIJING, 2 octobre 2024 /CNW/ - Le président chinois Xi Jinping a déclaré lundi que le peuple chinois promet des réalisations plus remarquables et contribuera davantage à la noble cause de la paix et du développement de l'humanité.

Xi Jinping, qui est également secrétaire général du Comité central du Parti communiste de Chine et président de la Commission militaire centrale, a fait ces remarques lors d'une réception qui s'est tenue au Grand Hall du peuple à Beijing pour célébrer le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine (RPC), qui a lieu le 1er octobre.

Le premier ministre Li Qiang a présidé la réception. D'autres dirigeants d'État, dont Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi et Han Zheng ont participé à l'événement en compagnie d'environ 3 000 invités chinois et étrangers.

Dans son discours, Xi Jinping a exprimé sa grande estime et envoyé ses salutations chaleureuses aux personnes de tous les milieux au pays et a exprimé sa sincère reconnaissance aux pays alliés et aux amis internationaux qui soutiennent la modernisation de la Chine.

« Dans le nouveau parcours en cette nouvelle ère, la tâche centrale du Parti et du pays est de faire de la Chine un pays fort et de réaliser le rajeunissement national sur tous les fronts en poursuivant la modernisation de la Chine », a déclaré Xi Jinping.

Le président chinois a souligné que le grand rajeunissement de la nation chinoise est l'aspiration commune de tous les Chinois, y compris les compatriotes de Hong Kong, de Macao et de Taïwan. Il a appelé à la sauvegarde et à la promotion de la prospérité et de la stabilité à long terme à Hong Kong et à Macao, et a souligné que la réunification complète de la mère patrie est une tendance inévitable, un enjeu de droiture et la volonté du peuple.

Notant que les êtres humains partagent la Terre, et que les destins des peuples du monde entier sont interreliés, Xi Jinping a déclaré qu'il faut promouvoir les valeurs communes de toute l'humanité, et défendre un monde multipolaire équitable et ordonné et une mondialisation économique inclusive. Il a réclamé la mise en œuvre de l'Initiative pour le développement mondial, de l'Initiative pour la sécurité mondiale et de l'Initiative pour la civilisation mondiale.

Xi Jinping a également lancé une mise en garde contre les défis et les obstacles sur la voie de la modernisation de la Chine, et a exhorté la nation à rester vigilante en temps de paix et à se préparer aux dangers potentiels. « Rien ne peut freiner le progrès du peuple chinois », a-t-il dit.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=iGhvOrl1V7E

