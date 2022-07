Il a visité le musée de la réhabilitation de l'armée et un régiment local de la Société de production et de construction du Xinjiang pour en apprendre davantage sur l'histoire des réalisations de la Société en matière de récupération des terres, de garde de la frontière, de création et de consolidation des organisations locales, de développement de l'agriculture avec des caractéristiques locales et de promotion du développement intégré de la Société et des communautés locales.