CCTV+ : Xi Jinping inspecte des laboratoires et une société à Nanjing

BEIJING, 8 juillet 2023 /CNW/ -- Jeudi après-midi, Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste de Chine, a fait une visite d'inspection à Nanjing, la capitale provinciale du Jiangsu, dans l'est de la Chine.

Il s'est rendu dans les installations de Purple Mountain Laboratories et de Nari Group Corporation pour en savoir plus sur les progrès devant mener à de grandes percées scientifiques, le développement de grappes manufacturières de pointe et la promotion d'un développement de grande qualité.

Xi Jinping inspecte des laboratoires et une société à Nanjing.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=frRjDarqxvA

