BEIJING, 15 mai 2024 /CNW/ - Le président chinois Xi Jinping a souligné à maintes reprises la tradition chinoise de liens familiaux solides, en particulier la sollicitude de la mère, et son importance pour le bien-être de la population et le développement national.

À l'approche de la fête des Mères, qui aura lieu le 12 mai de cette année, le China Media Group (CMG) a publié samedi des articles dans lesquels il rapporte des remarques et des citations du président chinois sur le fait d'être mère et l'affection familiale, pour honorer les vertus traditionnelles de la nation chinoise.

Xi Jinping insiste sur les liens familiaux pour le bien-être des personnes et de la nation

Lorsqu'il a prononcé ses vœux pour la fête du Printemps en 2015, Xi Jinping a cité le poème « Chant du départ du fils » (traduction libre) de Meng Jiao dans la dynastie Tang (618-907) pour expliquer comment la tradition de liens familiaux solides demeure inchangée tout au long de l'histoire.

« À partir des fils tissés à la main par une mère un habit se fabrique pour le départ du fils. Cousu points après points avant de partir, de peur que son retour ne soit retardé », avait déclaré M. Xi.

« La nation chinoise a toujours valorisé la famille et les liens familiaux précieux depuis les temps anciens », a-t-il dit.

En 2016, Xi Jinping a appelé à des efforts pour renforcer la vertu et la civilité au sein des familles chinoises afin de créer une base importante pour le développement national, le progrès et l'harmonie sociale lors d'une conférence visant à honorer les familles modèles à travers la Chine.

Il a dit qu'une bonne mère qui élève des enfants dans le respect de leur famille est l'une des vertus traditionnelles de la nation chinoise.

« La famille offre non seulement un endroit où le corps physique peut habiter, mais aussi où le cœur des gens repose. Un pays et une nation ne peuvent réussir que lorsque leurs familles vont bien », a déclaré M. Xi.

Le président chinois a toujours accordé de la valeur à la famille. Lors du rassemblement de la fête du printemps en 2017, les paroles de Xi Jinping sur les réunions de famille ont touché les cordes sensibles de centaines de millions de personnes.

« Les gens peuvent se consacrer au travail, sacrifier le sommeil et les repas, se précipiter dans différents endroits pour gagner leur vie. Cependant, ils ne doivent pas oublier les liens humains authentiques ni laisser la distance les séparer. Au milieu du travail quotidien, il ne faut pas oublier les véritables liens humains. « Dans la course incessante jour et nuit, il ne faut pas négliger ces liens », a-t-il dit.

Ayant grandi dans une bonne atmosphère familiale, Xi Jinping, qui vient du peuple, n'oublie jamais l'importance du bonheur que des dizaines de millions de familles s'efforcent d'atteindre, alors qu'il met constamment l'accent sur la famille, l'éducation familiale et la tradition familiale.

