BEIJING, 7 mars 2023 /CNW/ - Le président Xi Jinping a souligné lundi les efforts déployés pour guider le développement sain et de grande qualité du secteur privé de l'économie.

Xi Jinping a entendu les commentaires et les suggestions lors d'une table ronde réunissant des conseillers politiques nationaux de l'Association pour la construction démocratique de Chine et de la All-China Federation of Industry and Commerce, qui assistent à la première session du 14e Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) en cours à Pékin.

Le président souligne que le Comité central du Parti communiste de Chine (PCC) renforce et développe constamment le secteur public et qu'il encourage, appuie et guide sans réserve le développement du secteur non public.

« Le Comité central du PCC maintient toujours que le statut et les fonctions du secteur non public dans le développement économique et social du pays n'ont pas changé, que le principe et les politiques visant à encourager, à soutenir et à guider sans réserve le développement du secteur n'ont pas changé, et que le principe et les politiques visant à fournir un environnement sain et plus de possibilités au secteur n'ont pas changé », a dit Xi Jinping.

Il a réclamé des efforts visant à créer un environnement favorable pour les entreprises privées, à éliminer les obstacles institutionnels qui entravent leur participation équitable à la concurrence sur le marché, et à protéger leurs droits de propriété et les droits et intérêts légitimes des entrepreneurs conformément à la loi.

« Les entreprises privées devraient jouer un rôle important dans la stabilisation de l'emploi et la promotion de la croissance des revenus », a déclaré le président chinois.

Il a également réclamé des efforts soutenus pour favoriser des relations cordiales et harmonieuses entre le gouvernement et les entreprises.

Xi Jinping a demandé aux entreprises privées compétentes de favoriser l'innovation indépendante et de jouer un rôle plus important dans le renforcement de l'autonomie et des atouts en science et en technologie et la promotion, ainsi que dans l'application industrielle des progrès scientifiques et technologiques.

Le président chinois a mis l'accent sur les efforts visant à réglementer et à guider le développement sain de tous les types de capital conformément à la loi, à prévenir et à désamorcer efficacement les risques financiers systémiques, et à créer un environnement favorable pour que les entreprises de toutes les formes de propriété puissent rivaliser et croître ensemble.

Il a souligné que la voie chinoise vers la modernisation est celle de la prospérité commune pour tous, ajoutant que les entreprises d'État et les entreprises privées sont des forces importantes pour promouvoir la prospérité commune et doivent assumer la responsabilité sociale qui y est liée.

« Les entreprises privées devraient activement établir des relations de travail harmonieuses, promouvoir la création d'une communauté d'intérêts pour tous les employés, et rendre les réalisations du développement des entreprises plus équitables et bénéfiques pour tous les employés », a dit Xi Jinping.

