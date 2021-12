Dans sa lettre, Xi Jinping a expliqué que les droits de la personne symbolisent les progrès de la civilisation humaine et que la protection de la vie, de la valeur et de la dignité de l'être humain et le respect des droits de tous les humains sont des objectifs communs de l'humanité. « À travers les époques, les pays ont la responsabilité d'accorder la priorité à la population et de réaliser ses aspirations à une vie meilleure », a déclaré le président chinois.

Xi Jinping a précisé que le Parti communiste chinois (PCC) a toujours respecté et protégé les droits de la personne.

« En s'en tenant à une approche centrée sur le peuple et en faisant passer les intérêts du peuple avant tout, la Chine fait la promotion des droits de la personne par le développement, fait progresser sa démocratie populaire dans son ensemble et favorise un développement humain libre et harmonieux », a affirmé Xi Jinping.

Il a rappelé qu'en faisant tout cela, la Chine a su ouvrir la voie à un développement des droits de la personne conformément à la tendance moderne, réalisant des progrès importants dans le domaine des droits de la personne et renforçant continuellement le sentiment de gain, de bonheur et de sécurité de plus de 1,4 milliard de Chinois.

« Il existe différentes façons de mettre en pratique les droits de la personne, et les populations des différents pays devraient et sont en mesure de choisir de façon indépendante la voie du développement des droits de la personne qui correspond à leurs réalités nationales.

La Chine est disposée à travailler avec d'autres pays en développement pour défendre et promouvoir les valeurs communes de l'humanité, en pratiquant un véritable multilatéralisme et en utilisant sa sagesse et sa force pour favoriser la progression saine de la cause internationale des droits de la personne », a déclaré le président chinois.

Organisé conjointement par le bureau de l'information du Conseil des affaires d'État de la Chine et le ministère chinois des Affaires étrangères, le Forum sur les droits de la personne Sud-Sud 2021 a pour thème « donner la priorité aux gens et à la gouvernance des droits de la personne ».

SOURCE CCTV+

