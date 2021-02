BEIJING, 23 février 2021 /CNW/ - Un nouveau documentaire en huit épisodes intitulé Up and Out of Poverty présente la petite histoire de la réussite de l'éradication de l'extrême pauvreté en Chine. Le documentaire produit par China Media Group (CMG) présente les théories et les pratiques mises en œuvre par la Chine au cours du processus et qui démontrent les politiques, modèles et idées de la Chine pour lutter contre la pauvreté.