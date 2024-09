PÉKIN, le 6 sept. 2024 /CNW/ -- La 23e édition du concours « Pont vers le chinois », le concours de compétence en chinois pour les étudiants étrangers, a tenu sa finale mondiale et sa cérémonie de remise de prix le 2 septembre dans le comté insulaire de Pingtan, à Fuzhou, capitale de la province du Fujian, dans l'est de la Chine.

L'événement a eu lieu sous les auspices du ministère de l'Éducation et du gouvernement provincial du Fujian et a été organisé par le Centre pour l'éducation et de coopération linguistique. Le ministère de l'Éducation de la province du Fujian, le Fujian Media Group, l'université normale du Fujian et le Fujian Tourism Development Group ont agi à titre de coorganisateurs.

Parmi les dignitaires présents, mentionnons Zhao Long, gouverneur de la province du Fujian; Chen Jie, vice-ministre du ministère de l'Éducation et chef de la Commission nationale des langues; Zhang Yan, membre du comité permanent et chef du service de la publicité du comité provincial du PCC à Fujian, et Li Xinghu, vice-gouverneur de la province du Fujian.

Étaient également présents des dirigeants de diverses organisations intéressées, des participants, des observateurs, des étudiants internationaux et chinois, ainsi que des membres des médias.

Les participants Arujiang du Kazakhstan, Moli d'Égypte, An Lihua du Venezuela, He Jieming de Belgique et Wang Xiaoshuai de Nouvelle-Zélande se sont distingués en tant que champions continentaux respectifs et ont concouru sur la scène mondiale. He Jieming, de Belgique, est devenu le champion du monde.

La finale comportait quatre manches, intégrant des éléments de la culture « Fu » du Fujian, de la culture maritime et de l'histoire des échanges internationaux dans les segments de la compétition.

Chacun des cinq champions continentaux, soutenus par l'un des 30 meilleurs participants, a présenté un programme qui a su allier ses caractéristiques nationales à la culture chinoise traditionnelle, présentant une expression artistique des échanges culturels, où les diverses cultures brillent ensemble en harmonie.

La 23e édition du concours « Pont vers le chinois », le concours de compétence en chinois pour les étudiants étrangers, a été officiellement lancée en février de cette année.

Après une série de sélections rigoureuses lors des tours préliminaires à l'étranger, 147 concurrents de 130 pays et régions ont participé aux épreuves finales mondiales qui se sont tenues dans la capitale nationale Pékin et dans la province du Fujian, qui comprenait les tours préliminaires, les demi-finales et la finale.

Organisée par le Centre pour l'éducation et de coopération linguistique du ministère de l'Éducation, depuis sa création en 2002, la série « Pont vers le chinois » a attiré plus de 1,7 million de jeunes passionnés du chinois dans le monde entier.

Cette année, les participants ont visité Pékin, Nanping, Ningde, Quanzhou, Fuzhou et Pingtan, ce qui leur a permis d'acquérir des connaissances approfondies sur l'histoire, la culture, les caractéristiques régionales, les coutumes ethniques et les caractéristiques contemporaines locales.

