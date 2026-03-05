BEIJING, 5 mars 2026 /CNW/ - Le Festival des lanternes de Qianlong, une tradition majeure de la Fête du Printemps dans le nord du Zhejiang, a transformé les ruelles anciennes de la ville de Qianyuan en fresques vibrantes. Des dragons de soie se sont faufilés dans les ruelles de pierre et se sont élevés au-dessus de la foule, suscitant les acclamations des spectateurs. De jeunes danseurs de dragon et de jeunes interprètes d'opéra de Pékin ont occupé le devant de la scène. Ces jeunes héritiers ont repris le flambeau de la transmission culturelle, prouvant que la tradition continue de vivre grâce aux nouvelles générations.

