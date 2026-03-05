BEIJING, le 5 mars 2026 /CNW/ - Le 3 mars, le Festival des lanternes, le « Dragon Soaring Over the Ancient City » • La danse du dragon et l'exposition « Fortune Bestowed Upon Quzhou » (La fortune accordée à Quzhou) ont eu lieu dans la ville historique de Quzhou à l'occasion du Festival des lanternes 2026. Mettant en vedette 18 troupes de danse du dragon de la ville de Quzhou dans la province du Zhejiang de l'est de la Chine, l'événement a présenté une gamme de spectacles folkloriques traditionnels reconnus comme patrimoine culturel immatériel, offrant aux habitants et aux visiteurs l'occasion de découvrir les coutumes festives traditionnelles de la région.

Les festivités ont commencé par une traditionnelle cérémonie d'éveil des dragons, suivie d'un cortège dans les rues historiques. Chaque troupe s'est frayé un chemin dans l'ancienne ville, marquant le Festival des lanternes avec des spectacles traditionnels de danse du dragon pour les spectateurs. Le long du parcours du défilé, les spectateurs ont également pu assister à une série de spectacles locaux traditionnels, y compris des personnages populaires régionaux bien connus et des numéros tels que Grandpa Nankong, les Three Freaks of Quzhou et Yang Jiong's Street Inspections, chacun reflétant des éléments distinctifs du patrimoine culturel de la région.

Les foules se rassemblant aux quatre coins de la vieille ville, le quartier historique était rempli de résidents et de visiteurs prenant part aux célébrations du Festival des lanternes, créant ainsi une ambiance festive ancrée dans les traditions locales de longue date.

En réunissant ces expressions culturelles traditionnelles dans le cadre d'un festival public, la célébration a mis en lumière les traditions culturelles de Quzhou et la participation communautaire aux festivals saisonniers. En même temps, il a encouragé la participation du public aux pratiques culturelles traditionnelles, soulignant le rôle continu des festivals traditionnels dans la vie culturelle de la ville.

