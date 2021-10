Depuis sa création en 2015 grâce à la coopération entre la Chine et l'UNESCO, ce prix a continué d'exercer une influence positive et d'inciter plus de personnes à se consacrer à l'éducation des filles et des femmes, a déclaré Peng Liyuan.

Saluant l'influence positive du prix, elle a ajouté que des dizaines de milliers de filles et de femmes ont perfectionné leurs connaissances et leurs compétences, en plus d'acquérir la capacité et la confiance nécessaires pour changer leur destin et réaliser leurs rêves.

« De plus en plus de gens se soucient de l'éducation des filles et des femmes et les soutiennent, rassemblant des forces puissantes pour promouvoir l'égalité entre les sexes en matière d'éducation à l'échelle mondiale », a-t-elle dit.

Notant que la pandémie de COVID-19 a eu de sérieuses répercussions négatives sur l'éducation des filles et des femmes, elle a réclamé que des mesures précises et efficaces soient mises en place pour leur fournir une éducation équitable et de qualité.

Peng Liyuan a appelé à une promotion globale de l'éducation numérique des filles et des femmes, en mettant pleinement à profit la technologie numérique, en partageant des ressources éducatives en ligne de haute qualité, en augmentant le soutien à l'éducation pour les filles et les femmes issues de familles et de régions pauvres et en améliorant leur capacité d'utiliser les nouvelles technologies pour l'emploi et l'entrepreneuriat.

Elle a également appelé à continuer de renforcer l'éducation en matière de santé des filles et des femmes, à les aider, elles et leurs familles, à améliorer la sensibilisation à la santé et à prévenir diverses maladies, et à améliorer de façon globale leur santé physique et mentale.

Ce prix est le seul prix décerné par l'UNESCO dans le domaine de la promotion de l'éducation des filles et des femmes. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a déclaré lors de la cérémonie qu'il a joué un rôle unique en aidant les femmes et les enfants à réaliser leurs rêves, en particulier face aux défis posés par la pandémie.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=fTs3WzOPXqY

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=fTs3WzOPXqY

SOURCE CCTV+

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected], +86-010-83949817, www.cctvplus.com

Liens connexes

www.cctvplus.com