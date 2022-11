BEIJING, 4 novembre 2022 /CNW/ - Le Jiangxi, qui est situé dans le sud-est de la Chine, est entouré de trois côtes bordées de montagnes, et des rivières et des lacs se trouvent au nord. Des montagnes et des collines trônent dans la région, avec de grands bassins éparpillés au milieu. Ce terrain complexe et diversifié est le berceau d'une variété de plantes.

Paroles – De la racine de pivoine blanche dans les airs

Le climat humide et chaud de la mousson favorise leur croissance. Les sols rouges, jaunes et d'autres « couleurs » sont très favorables aux plantes médicinales. Cet excellent environnement fait du Jiangxi l'un des principaux berceaux de la médecine traditionnelle chinoise. Il y a un dicton qui dit : « Il n'y a nulle part ailleurs davantage de médecine chinoise qu'à Zhangshu, et vous ne trouverez nulle part ailleurs de médecine chinoise plus efficace qu'à Zhangshu. » La coupe est l'une des spécialités pour les substances médicinales de Zhangbang, qui ont plus de 1 800 ans d'histoire. Zhang Xiaobo, âgé de 52 ans, est un héritier national du patrimoine culturel immatériel du traitement de la médecine chinoise traditionnelle, transmettant les techniques de traitement spécialisées de la médecine traditionnelle de Zhangbang depuis deux décennies. La meilleure façon de décrire la technique de coupe spécialisée de Zhangbang est « De la racine de pivoine blanche dans les airs ». Un technicien expérimenté peut couper un pouce de racine de pivoine blanche en plus de 300 morceaux. Et la clé de cette compétence est l'hydratation des substances médicinales. Les tranches seront affectées lors de la coupe, et la racine de pivoine blanche sera coupée en morceaux en un clin d'œil. Une coupe après l'autre, jour après jour, l'esprit de Zhangbang dans la médecine traditionnelle chinoise demeure le même. Ce n'est pas seulement une question de l'héritage des techniques, mais aussi de la volonté d'âmes bienveillantes depuis plus de mille ans. « Les tranches de racine de pivoine blanche peuvent voler, la pelure de tangerine ressemble à un fil. » La poursuite de ces techniques et propriétés médicinales ultimes a fait de la technique de traitement de la médecine traditionnelle chinoise de Zhangbang l'une des quatre principales écoles de traitement traditionnel en Chine. Le Jiangxi représente la moitié du secteur de la médecine traditionnelle chinoise.

La culture traditionnelle de la médecine chinoise représentée par le Jiangxi a évolué avec le peuple chinois à travers cinq mille ans de hauts et de bas. En théorie et en pratique, entre l'héritage et l'innovation, la médecine chinoise traditionnelle est transmise de génération en génération.

