CCTV+ : Les talents mondiaux rayonnent à Kunming : Nous connaissons maintenant les gagnants de la 16e édition du concours Pont vers le chinois - concours de compétence en chinois pour les élèves étrangers du secondaire

BEIJING, 3 novembre 2023 /CNW/ - Le 30 octobre 2023, la cérémonie de clôture et de remise des prix de la 16e édition du concours Pont vers le chinois - concours de compétence en chinois pour les élèves étrangers du secondaire et de la 3e édition du concours Pont vers le chinois - spectacle culturel chinois pour les élèves étrangers du primaire ont eu lieu à Kunming, la capitale de la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine.

Signe d'une jeunesse florissante, 168 élèves du primaire et du secondaire de 97 pays ont démontré leur maîtrise de la langue chinoise dans le cadre du concours « Pont vers le chinois ».

Les finales mettaient en vedette des champions des cinq continents rivalisant pour une reconnaissance mondiale. Le concours comprend différents segments, dont une série de questions fondées sur les connaissances et un concours de talents.

Daniel, de Russie, a remporté le championnat mondial lors de la 16e édition du concours « Pont vers le chinois » - concours de compétence en chinois pour les élèves étrangers du secondaire, tandis que BaiAili, du Monténégro, a remporté le championnat mondial à l'occasion de la 3e édition du concours « Pont vers le chinois » - spectacle culturel chinois pour les élèves étrangers du primaire.

« Pont vers le chinois » est un concours international annuel dans le cadre duquel des étudiants non chinois démontrent leur capacité globale à utiliser la langue chinoise et leur connaissance de la culture chinoise.

L'édition de cette année du concours « Pont vers le chinois » combine une visite scolaire, une évaluation des connaissances linguistiques et culturelles et une expérience interactive, qui intègre un concours de compétence du chinois et une expérience culturelle.

Depuis sa création en 2002, le concours a attiré plus de 1,5 million de jeunes de plus de 160 pays et régions du monde.

