CCTV+ : Le gouvernement de Macao et CMG entament un nouveau cycle de collaboration

BEIJING, 16 août 2022 /CNW/ - Le gouvernement de la zone administrative spéciale (ZAS) de Macao et China Media Group (CMG) ont lancé un nouveau cycle de collaboration ce lundi.

Quatre séries ont été présentées lors de la cérémonie de lancement, dans le but de mettre en valeur les subtilités, le tourisme, la photographie aérienne et le milieu urbain historique de Macao à l'aide des technologies 5G, 4K et 8K et des capacités d'intelligence artificielle déployées par CMG.

Un accord concernant la chaîne sportive de CMG a également été signé en ligne ce jour-là pour permettre à la population de Macao de continuer à profiter de la programmation offerte.

Les deux parties ont également lancé différentes initiatives axées sur la collaboration afin d'améliorer la coopération dans la tenue d'événements sportifs et l'autorisation des ressources relatives aux compétitions.

Le document concernant le précédent cycle de collaboration, qui a été signé en 2019 pour marquer le vingtième anniversaire du retour de Macao dans la mère patrie, a depuis donné des résultats fructueux.

Lien : https://youtu.be/xD0zQ1rdag

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=xD0zQ1rdag

SOURCE CCTV+

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Administrateur des relations publiques, +86-010-83949817, [email protected]