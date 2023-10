BEIJING, 30 octobre 2023 /CNW/ - Nanchang est une ville vénérable dont l'histoire remonte à plus de 2 200 ans. Fondée sous le règne de l'empereur Gaozu de la dynastie Han, cette ville a été témoin du passage du temps et nous a conféré une multitude de trésors culturels, de merveilles pittoresques et de monuments monumentaux, qui contribuent tous à la grandeur et à l'opulence de la «culture Yuzhang (Jiangxi) ».

Fasciné par Jiangxi – La ville millénaire de Nanchang et sa culture locale durable (PRNewsfoto/CCTV+)

La tombe du marquis de Haihun est située dans le village de Guanxi, du canton de Datangping, dans le district du Xinjian, à Nanchang. Son propriétaire est Liu He, l'un des empereurs de la dynastie des Han occidentaux. Depuis sa découverte, la tombe retient constamment l'attention de la communauté archéologique. La tombe du marquis de Haihun est d'une extraordinaire importance sur le plan de la recherche et de la culture. Il s'agit de la représentation la mieux préservée et la plus intacte sur le plan de la structure du système sacrificiel de la dynastie des Han occidentaux en Chine. Sa disposition méticuleuse et l'ensemble de ses fonctionnalités en font des vestiges sans pareil. Jusqu'à présent, plus de 10 000 pièces (ensembles) de précieuses reliques ont été découvertes de la tombe du marquis de Haihun, montrant les rêves de gloire de la civilisation Haïhun.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2260443/Enamored_by_Jiangxi_Nanchang_s_Thousand_Year_Old_Town_and_its_Long_Lasting_Local_Culture.jpg

SOURCE CCTV+

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]