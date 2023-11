BEIJING, 7 novembre 2023 /CNW/ - Jiangxi, une région réputée pour sa splendide culture et ses produits abondants, doit son patrimoine culinaire distinctif à sa géographie exceptionnelle. La cuisine de Jiangxi a évolué au fil des millénaires, créant un profil de saveurs simples, mais exquises, célébrées comme étant « fraîches, épicées, aromatiques et douces », un goût qui se démarque sur la scène mondiale. Dans cet épisode, nous explorons le monde de la cuisine de Jiangxi à travers les yeux et la voix de Zheng Weidong, qui utilise la soupe à la mijoteuse pour mettre en valeur les saveurs inégalées qui définissent cette culture culinaire régionale.

