BEIJING, 9 nov. 2022 /CNW/ - Quand la grotte du cerf blanc a-t-elle pris forme et est-elle apparue aux côtés du mont des cinq vieux hommes? Au pied méridional du mont des cinq vieux hommes de Lushan, un bâtiment délabré, qui a survécu aux vicissitudes de la vie, se dresse là, montrant la beauté d'une époque révolue. Ce bâtiment est l'académie de la grotte du cerf blanc, qui se classe au premier rang des quatre anciennes académies chinoises. Pendant des milliers d'années, d'innombrables maîtres y ont enseigné, et d'innombrables étudiants émérites y ont obtenu leur diplôme et ont emprunté différentes voies. Après des siècles, les noms sur les tablettes de pierre sont encore éblouissants. En 1216 après J.-C., un homme de 18 ans est venu à l'académie de la grotte du cerf blanc. Il s'agissait de Jiang Wanli, de Duchang, dans la province de Jiangxi. Par admiration pour Zhu Xi, un grand érudit, il y est venu pour étudier. À l'époque, l'académie de la grotte du cerf blanc était déjà remplie de grands savants et de milliers d'étudiants. Ils ont étudié les classiques de Confucius et transmis l'esprit confucianiste « d'humanité, de justice, de courtoisie et de sagesse », faisant de l'académie de la grotte du cerf blanc la meilleure école de Chine.

En 1241 après J.-C., Jiang Wanli, alors âgé de 44 ans, a fondé le collège Bailuzhou, où il a adopté le système de l'académie de la grotte du cerf blanc et enseigné lui-même à tous les étudiants. Puis, en 1243, il a fondé l'académie Zonglian Jingshe et l'académie Daoyuan. Plus tard, il a créé l'académie Zhishan dans sa résidence de la préfecture de Raozhou. En 40 ans, il a fondé quatre académies. Au cours de sa carrière d'enseignement, il a toujours défendu sa philosophie éducative « d'intégrité et de droiture ».

L'esprit des académies de Jiangxi demeure vaste et profondément ancré, et le contexte culturel de Jiangxi perdure. Pendant les dynasties Song du Nord et du Sud, il y avait au total 515 académies en Chine, tandis qu'il y en avait 170 dans le Jiangxi seulement, soit le tiers de la Chine. Dans la dynastie Song, 5 534 candidats ont réussi les examens impériaux les plus élevés du Jiangxi, se classant au premier rang en Chine. Dans la dynastie Ming, parmi les 1 239 académies en Chine, il y en avait 238 dans le Jiangxi. Les saisons ont changé rapidement, et le son de la lecture à haute voix de cette époque ne se fait plus entendre, mais le patriotisme, l'intégrité nationale et l'esprit académique de la poursuite du savoir fleurissent et continuent de grandir et de rayonner.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1942289/Lingering_Sound_in_the_Academy.mp4

SOURCE CCTV+

