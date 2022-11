Les marques de vêtements de hockey et de mode urbaine font entrer le hockey dans le streetwear

MONTRÉAL, le 24 nov. 2022 /CNW Telbec/ - CCM Hockey, un concepteur, fabricant et distributeur de premier plan d'équipement de hockey, est ravi d'annoncer un partenariat avec Supreme, la marque new-yorkaise de mode urbaine, pour la création d'un nouveau chandail de hockey All Stars. Ce maillot allie confort et style, tant sur glace que hors glace. CCM est la première marque de hockey à s'associer à Supreme, qui est réputée pour ses collaborations à succès avec des artistes et des créateurs de mode.

CCM Hockey s’associe à la marque Supreme pour créer le légendaire chandail de hockey All Stars (Groupe CNW/CCM Hockey)

Les deux marques, connues pour leur passion, leur qualité et leur style, ont conçu ce maillot pour amener le hockey dans le streetwear, un style inspiré par les planchistes et les amateurs de hip-hop. Cette collaboration innovante s'inscrit tout naturellement dans un contexte où les deux marques sont devenues des institutions dans leurs secteurs respectifs, CCM étant une vedette de la scène du hockey depuis 1899, et Supreme un symbole new-yorkais de la contre-culture et de la mode urbaine depuis 1994.

« Nous sommes très fiers de créer un chandail de hockey emblématique avec Supreme. C'est l'exemple parfait d'un concept où le sport rencontre le style streetwear (athléchic) d'une manière novatrice, authentique et originale. C'est passionnant de voir que de plus en plus de marques de mode s'intéressent à la communauté du hockey. Nous pensons que cette originalité est une source d'inspiration pour nos consommateurs et qu'elle peut contribuer à créer un intérêt renouvelé pour notre sport national », Robert Zaring, VP Marketing, CCM Hockey.

Offert dans des coloris clairs et foncés, le jersey en polyester à motifs appliqués est fabriqué au Canada exclusivement pour Supreme. Il est disponible en Amérique du Nord sur le site Internet de Supreme dès aujourd'hui.

À propos de CCM Hockey

CCM Hockey est un chef de file dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipement de hockey. La société, dont le siège social est situé à Montréal, est présente au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. CCM Hockey équipe plus de joueuses et de joueurs professionnels de hockey que toute autre entreprise, y compris des super vedettes comme Auston Matthews, Connor McDavid, Matt Dumba et Sidney Crosby, des joueuses clés comme Kendall Coyne Schofield et Sarah Nurse, ainsi que des gardiens et gardiennes de but de haut niveau comme Jakub Markstrom, Thatcher Demko, Philip Grubauer et Maddie Rooney. CCM Hockey est également l'équipementier officiel de la Ligue américaine de hockey, de la Ligue canadienne de hockey, ainsi que de plusieurs équipes nationales et de la NCAA.

À propos de Supreme

Après être devenue un incontournable de la culture du skate à New York, Supreme est le symbole de la vie urbaine et a joué un rôle essentiel dans sa revitalisation. Les skaters, les punks, les amateurs de hip-hop -- les jeunes qui s'identifient à contre-culture au sens large -- gravitent autour de Supreme. Tout en devenant une institution du centre-ville, Supreme s'est imposée comme une marque connue pour sa qualité, son style et son authenticité. En 25 ans, Supreme a su franchir les frontières new-yorkaises pour devenir une communauté mondiale, travaillant avec des générations d'artistes, de photographes, de designers, de musiciens, de cinéastes et d'écrivains qui ont défié les conventions et contribué à son identité et son style uniques.

